Gut gemeint ist nicht gleich gut gesagt

»Seit Längerem fällt mir auf, dass ältere Frauen und Männer von jüngeren Menschen bei kurzen Kontakten, etwa beim Einkauf, mit ›Junger Mann‹ oder ›Junge Frau‹ angesprochen werden. Es klingt vermeintlich wohlwollend, doch ich finde es respektlos. Nun ist es mir mit Mitte 50 auch des Öfteren passiert, und ich möchte das nicht. Ich suche nach einer leichten, humorvollen Antwort, und mir fällt kein guter Satz ein. Haben Sie einen?« Heidi R., Langen

Das Problem mit vorbereiteten Antworten ist, dass man damit leicht klingt wie ein pampiger Stand-up-Comedian. Also einer, bei dem nach der Pointe Schweigen herrscht. Mir fällt gerade das Beispiel ein, wo einen jemand blöd von der Seite anquatscht, ob er einen etwas fragen dürfe, und darauf sagt man dann: »Das haben Sie ja jetzt schon.« Das wird natürlich nicht gleich verstanden, weil unerwartete Repliken von Seitenanquatschern nie gleich verstanden werden. Es kommt also ein »Bitte?« oder ein »Hä?« zurück. Und schon steckt man genau in dem Dialog drin, den man ­eigentlich hatte vermeiden wollen, nur noch viel tiefer. Denn jetzt muss man erklären: »Na, Sie meinten doch, ob Sie mich was fragen dürften, und da meinte ich, das haben Sie ja schon, weil das war ja schon eine Frage.« Nicht nur ändert dies nichts daran, dass man blöd angequatscht wurde. Man selbst klingt auch noch wie der naseweise Spaßvogel, der man wohl offensichtlich leider auch ist.

Ich fürchte, das wird auch bei Ihrem Beispiel so sein. Gehen wir Ihre Möglich­keiten durch. Ein Kassierer sagt also zu Ihnen, schätzungsweise charmant und locker gemeint: »Guten Tag, junge Frau.« Und jetzt Sie: »Guten Tag, jüngerer Mann.« (Na ja.) Oder: »Also, wenn ich eine junge Frau bin, dürften Sie noch gar nicht arbeiten.« (Aus solchen Dialogen besteht Berlin.) Oder: »Ein Blinder, wie nett.« (Hm. Nein.) Sie merken es selbst, oder? Wirkt alles schrecklich aufgesagt. Frech zurückgegeben. Keinen Deut besser als die Vorlage. Es macht aus etwas nett Gemeintem rückwirkend eine Beleidigung und die Welt damit noch eine Kleinigkeit unerfreulicher. Mein Vorschlag wäre, die freundliche Absicht anzuerkennen und huldvoll und elegant über den Mangel an Stil hinwegzugehen. Denn auch wenn man es Ihnen nicht ansieht, innerlich ­verfügen Sie über die Reife einer erwachsenen Frau.