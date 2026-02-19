Rund um die Schnurr

19. Februar 2026Aus Heft 8/2026ModeRund um die SchnurrKatzen lieben es, in Kreisen zu sitzen – und haben einen ausgesprochen guten Geschmack. Hier zeigen wir sie mit den Accessoires der Saison.Fotos: Clara NeblingStyling: Caroline BucholtzKonzeption & Produktion Anna SullivanDie Bengalkatze Flip in einem Kreis aus Socken. Von oben im Uhrzeigersinn: Hellblauer Strumpf von Burlington. Grüne »Crew-Socken« von Polo Ralph Lauren. Blauer Strumpf mit Perlenstickerei sowie pinkfarbener Strumpf mit Blumenmuster, beide von Mother. Rosafarbene Socke von Polo Ralph Lauren.Fotos: Clara Nebeling /AK/KRUSE Artist Management; Fotoassistentin: Maria Montilla; Danke an alle Katzen und Katzenhalterinnen Hachi in einem Gürtel mit großer Schnalle, von Versace.Sumi sitzt in einem Kreis aus Handschuhen. Von oben rechts im Uhrzeigersinn: Weiß-pinkfarbene Häkelhandschuhe von Causse Gantier. Bordeaux-farbene Handschuhe von Celine. Rosafarbene Handschuhe von Causse Gantier. Hellblaue Handschuhe von Roeckl. Fliederfarbene Handschuhe mit Lochmuster, von Roeckl. Stoff darunter von Raf Simons für Kvadrat.Hachi in Seidenhandschuhen mit Blumenmuster, von Sportmax. Stoff darunter von Raf Simons für Kvadrat.Meistgelesen diese Woche: Sieben Fehlgeburten – und dann endlich ein großes GlückEin englisches Künstlerpaar hat sieben gescheiterte Schwangerschaften überstanden und jedem ungeborenen Kind einen Namen gegeben. Wie schafft man es, die Hoffnung nicht zu verlieren?Um Sumi liegen orangefarbene Lederhandschuhe von Prada. Rote Decke, privat. Gemusterter Stoff von Raf Simons für kvadrat.Zwei Ketten mit Muschelanhänger, von LORO PIANA, Perlenkette von SPORTMAX, präsentiert von Easy.Sumi und eine Tasche mit Perlenstickereien von FENDI.Flip und Easy mit Kettengürtel und Halstuch mit Blumenprint, beides von Gucci.Hachi und Pochi in einem Kreis aus Schuhen. Von oben im Uhrzeigersinn: Flache Sandale mit Lederfransen, von WEEKEND Max Mara. Loafer von LOro Piana. Sandale mit Flechtmuster und Absatz, von Tod’s. Flache Sandale mit Riemchenverschluss, von Church’s.Lola in einem Flechtgürtel von Bottega Veneta. Als Hintergund ein Seidentuch von Tory Burch.Aus Heft 8/2026ModeAccessoiresFashionStartseite > Themen > Mode > Rund um die Schnurr