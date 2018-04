Geboren 22. Juli 1946 in Avignon

Beruf Sängerin

Ausbildung Kein Schulabschluss

Status Merci, Chérie

Mireille Mathieu, der Spatz von Avignon. Die Botschafterin des Chansons. Mehr als fünfzig Karrierejahre, 190 Millionen verkaufte Platten, 1200 Lieder in elf Sprachen. Akropolis adieu, Hinter den Kulissen von Paris und natürlich etliche französische Lieder, von Edith-Piaf-Coverversionen wie Je ne regrette rien bis zu ihren eigenen berühmten Liedern wie Pour un cœur sans amour oder Quand tu t’en ira. In Frankreich wird Mireille Mathieu, die 1,53 Meter misst, »Grande Dame« genannt, denn sie gehört zum Kulturgut der Grande Nation.

Wenn sie ein Konzert in Paris gibt, wird sie nach jedem Stück mit Standing Ovations geehrt – aus Respekt vor der Lebensleistung dieser Frau aus der Arbeiterklasse, die es von der Wellblechhütte in Avignon auf die Bühnen der Welt geschafft hat. Die sich schon als Mädchen um ihre 13 jüngeren Geschwister gekümmert und, statt zur Schule zu gehen, in der Papierfabrik gearbeitet hat. Auf Mireille Mathieu war stets Verlass. Die Einsamkeit hat sie hingenommen, einen Burnout weggesteckt, und nun steht sie auf der Bühne wie eh und je, die gleiche Frisur, die gleiche blasse Haut. Damit das alles so bleibt, isst sie Joghurt, trinkt nicht, meidet die Sonne, schläft nachts neun Stunden. Und singt auch bei uns wieder über die große Liebe, die sie nie erlebt hat (Tournee ab 20. 4).