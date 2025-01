Wie glamourös sind die Oscars, Leonie Benesch?

Leonie Benesch

Geboren 22. April 1991 in Hamburg

Beruf Schauspielerin

Ausbildung Schauspielschule Guildhall School of Music and Drama in London

Status der Schwarm

Die Kompromisslosigkeit, mit der Greta in der Serie Babylon Berlin in den sicheren Tod geht. Die Verzweiflung der Lehrerin, die in Das Lehrerzimmer zwischen alle Fronten gerät. Das Mitgefühl und die gleichzeitige völlige Überforderung der Pflegefachfrau in der Chirurgie im Film Heldin, der am 27. Februar in den Kinos startet: Wenn die Kamera Leonie Benesch ganz nah kommt und Tränen in ihren Augen schimmern, möchte man mitheulen. Wenn sie lacht, möchte man mitlachen. Nun hat sie die roten Haare kurz und sieht so elegant aus, dass man sie kaum wiedererkennt. Die neue Frisur führte sie zum ersten Mal groß zu den Globen Globes in Los Angeles aus, Anfang Januar war das, September 5 über das Olympia-Attentat in München 1972 war als bestes Filmdrama nominiert, ging aber leer aus. September 5, seit dem 9. Januar im Kino, verbringt fast die ganze Zeit in der Sendebaracke von ABC Sports, und obwohl Benesch bloß eine Nebenrolle spielt, wird sie in fast jeder Besprechung von September 5 gewürdigt. Als sie 2023 den Deutschen Filmpreis für Das Lehrer-zimmer bekam, bedankte sie sich für das friedliche Miteinander am Set und meinte damit, dass das überhaupt nicht selbstverständlich sei. Solche Sätze sind ihr ein Anliegen. Denn, so sagte sie es der Süddeutschen Zeitung: »Mit Sichtbarkeit kommt Verantwortung.«