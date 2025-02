Ihre Reaktion auf die Bezeichnung Scholzomat, Olaf Scholz?

Geboren 14. Juni 1958 in Osnabrück

Beruf derzeit Bundeskanzler

Ausbildung Jurastudium in Hamburg

Status Letzte Runde

Es wurde Olaf Scholz weiß Gott oft vorgeworfen, er zeige zu wenig Emotionen, er wirke immer gedrosselt. Stichwort »Scholzomat«. Möglicherweise ist aber eine gewisse Undurchdringlichkeit auch hilfreich, spätestens dann, wenn einer einen praktisch aussichtslosen Wahlkampf führen muss. Der Mann tritt als SPD-Kanzlerkandidat an, seine Partei liegt nach drei Jahren Regierung in Umfragen bei knapp 16 Prozent. Wäre Scholz ein Mensch, dem seine Gefühle leicht anzusehen sind, würde er jetzt auf den Wahlplakaten dreinblicken wie ein Pendler, der an der Haltestelle steht, nachdem der letzte Bus schon weg ist. So aber sieht der Olaf Scholz von 2025 aus wie der Olaf Scholz von 2021 wie der Olaf Scholz von 2018. Dabei ahnt man, dass es in dem Mann brodelt. Die Richtung, in die Deutschland gerade steuert, macht ihm Sorgen, in Talkshows wird er inzwischen auch mal lauter. Und die Tatsache, dass sein Kontrahent Friedrich Merz zuletzt Zustimmung der AfD akzeptiert hat, treibt ihn erkennbar um. Trotzdem, den Fototermin für dieses Sagen Sie jetzt nichts absolvierte Scholz mit hanseatisch trockenem Humor. Ebenfalls gut gelaunt hat der Grünen-Kandidat Robert Habeck geantwortet, die Bilder waren im SZ-Magazin der vergangenen Woche zu sehen. Friedrich Merz war auch angefragt, er hat aber schon vor mehreren Wochen absagen lassen. Termingründe.