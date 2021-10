Cremiges Risotto mit Radicchio, Birne und Käse

Eine Viertelstunde Ruhe. Was gäben wir an manchen Tagen dafür. Nur eine Viertelstunde, um den Geist zur Besinnung kommen zu lassen. Eine Viertelstunde, in der keine Kinder unsere Aufmerksamkeit fordern, in der keine Kollegen in der Bürotür stehen, in der wir nichts entscheiden, nicht präsent sein müssen.

Meditation ist ja ein probates Mittel, um solche Ruhepausen zu finden. Aber auch um zu meditieren, muss man erst einmal Zeit finden. Wem das nicht gelingen will, der kann sich die Meditation in den Alltag holen. Kulinarisch und praktisch heißt das: Es ist wieder Zeit für Risotto. Eine Viertelstunde Reis rühren, Brühe nachschütten, wieder langsam rühren, zusehen, wie der Reis vor sich hin blubbert – meditativer wird es in der Küche selten. Risotto zubereiten beruhigt. Und das Beste: Am Ende steht eine dampfende Schüssel Reis vor einem, die garantiert jeden zufrieden stellt – wie bei diesem cremigen Risotto, in dem karamellisierter Radicchio de Treviso, saftige Birnen und Blauschimmelkäse eine bittersüße Balance erzeugen.

Cremiges Risotto mit Radicchio, Birne und Blauschimmelkäse:

Zutaten: Für 4 Personen 300 g Rundkornreis Reis

1,5 l Gemüsebrühe Brühe

1 Zwiebel

4 Radicchio di Treviso (oder 1-2 normale Radicchio, je nach Größe) Radicchio

3 Birnen Birne

100 g Saint Agur (alternativ Gorgonzola, bzw. einen anderen Blauschimmelkäse) Käse 3 EL Butter

5 EL Olivenöl

1 EL Puderzucker Zucker

nach Belieben Parmesan Parmesan

Salz, Pfeffer

5 Zweige frischer Thymian Thymian

1. Den Radicchio in kleine Stücke schneiden, die Birnen schälen und würfeln. Die Zwiebel fein hacken und in 3 EL Olivenöl in einem großen Topf bei mittlerer Hitze anbraten bis sie glasig ist.

2. Den Reis zugeben und ebenfalls einige Minuten anbraten, anschließend mit so viel Brühe ablöschen, dass der Reis gerade so bedeckt ist. Regelmäßig umrühren und Brühe nachgießen, sobald der Reis die Flüssigkeit absorbiert hat.

3. In der Zwischenzeit in einer Pfanne das restliche Olivenöl zusammen mit der Butter erhitzen und den Puderzucker darin karamellisieren lassen. Den Radicchio und die Birnenwürfel zusammen mit dem Thymian in die Pfanne geben und in der Flüssigkeit schwenken und schmoren, am Ende mit Salz und Pfeffer würzen. Nebenher immer weiter den Risotto rühren und mit Brühe versorgen. Der Risotto sollte am Ende nicht zu trocken sein, die genaue Garzeit steht auf der Verpackung.

4. Am Ende den Radicchio zusammen mit den Birnen, der Buttersauce und dem gewürfelten Saint Agur untermischen und weitere ein bis zwei Minuten ruhen lassen. Nach Belieben mit Salz, Pfeffer und Parmesan würzen.

Quelle: Rezept von SZ.de, ursprünglich veröffentlicht am 28. Januar 2016