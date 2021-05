25 Kochbücher, die sich wirklich lohnen

Manche hatte die Großmutter schon, manche sind gerade in aller Munde, und wieder andere schmücken einfach das Küchenregal, weil sie so hübsch sind. Kochbücher sind Grundkurs und Ideenquelle, Gedächtnisstütze und Erinnerungsspeicher. Doch wie behält man den Überblick in einer Sparte des Buchmarkts, die jedes Jahr um Tausende Exemplare wächst? Wie findet man für sich genau das richtige Kochbuch? Wir haben recherchiert und darüber hinaus auch bei jemandem nachgefragt, der sich mit Kochliteratur auskennt: Tina Olufs vom Koch-Kontor in Hamburg, einem Kochbuchladen und gleichzeitig einem kleinen Restaurant – und wenn es nicht gerade wegen einer Pandemie geschlossen hat, kocht Tina Olufs frisch aus den Kochbüchern, die sie empfiehlt.



1) Cook Better (Sieveking) von Nikki Werner und Brandon de Kock

Das Kochbuch der kleinen Aha-Momente: Für alle, die seit Jahren kochen, aber nie eine Grundausbildung am Herd bekommen haben. Anders als in anderen Kochbüchern steigt man nicht direkt mit der Zubereitung ein, sondern erhält zunächst das nötige Grundwissen: Welche verschiedenen Arten gibt es überhaupt, Knoblauch zu zerkleinern? Wie passiert man Saucen? Wer Bohnen blanchieren will, muss ja erst einmal lernen, was »Blanchieren« ist.

2) Crashkurs kochen: Superschneller Erfolg für Einsteiger (Gräfe und Unzer Verlag) von Martina Kittler

Hier gilt: Kochen lernen – mit wenigen Worten. Crashkurs kochen ist ein perfektes Grundlagenkochbuch für Einsteiger. Nach einer kurzen Einführung in die Welt der Mindestausstattung an Kochutensilien geht es in die Welt der Lebensmittel. Gerade für junge Menschen, die frisch ausgezogen sind, ein lebensrettendes Buch. Von Kartoffeln über Nudeln bis hin zu Fleisch zeigt der Band, wie man jedes Essen grundsätzlich zubereitet. Im Sinne von Kartoffeln pellen, kochen und abtropfen lassen – aber bei Bedarf auch etwas ambitionierter.

3) Schulkochbuch (Dr. Oetker) von Oetker

Ein Klassiker und mit 19 Millionen verkauften Exemplaren das erfolgreichste Kochbuch der Welt. Seit der ersten Ausgabe 1911 wird es gemeinsam mit Uromas Apfelkuchenrezept weitergereicht von Generation zu Generation. Der Band vermittelt das Einmaleins des Kochens, mit wichtigen Grundrezepten und beliebten Klassikern vom pochierten Ei bis hin zum Weihnachtsbraten.

4) Anyone can cook: Unsere liebsten Gerichte für jeden Tag (Prestel Verlag) von Kitchen Stories

Jeder kann kochen, man muss nur wissen wie. Kitchen Stories ist die erste videobasierte Koch-App in Deutschland. Wer Freunde zu Besuch hat oder ein Rendezvous plant, findet bei Kitchen Stories Rat. Das Kitchen-Stories-Kochbuch ist die analoge Zusammenfassung – mit den beliebtesten Rezepten und Tipps aus der Community. Durch klare Schritt-für-Schritt-Anleitungen kann sehr wenig schiefgehen.

5) Von einfach bis brillant – Kids (AT Verlag) von Donna Hay

Kinder können mäkelig sein. Donna Hay jedoch weiß, wie man kleine Gäste auf einfache Art begeistert. Für dieses Buch hat sie Gerichte zusammengestellt, die nicht nur Kindern, sondern auch Erwachsenen schmecken. Die Rezepte sind einfach erklärt und können auch von Kindern und Jugendlichen selbst zubereitet werden. Die Klassiker werden durch besondere Variationen ergänzt, wie zum Beispiel »Gesunde Burger« oder die clevere »Mogel-Pizza«.

1) Die klassische italienische Küche (Echtzeit Verlag) von Marcella Hazan

Hazan gilt als eine der wichtigsten Kochbuchautorinnen der Welt. Die klassische italienische Küche ist ihr Meisterwerk. Hazan, in der Emilia-Romagna aufgewachsen, wanderte in die USA aus, wo sie zur Ikone der italienischen Küche aufstieg. Ihr Kochbuch ist quasi schon Kulturgut. Die vielen Rezepte sind anregend für kulinarische Anfänger, aber auch für Profiköche.

2) Der goldene Plachutta: Alle 1500 Rezepte (Brandstätter) von Ewald und Mario Plachutta

Der berühmte Koch Ewald Plachutta aus Österreich veröffentlicht mit diesem Buch sein Lebenswerk: 1500 Rezepte für jeden Tag und jeden Anlass. Das Goldstück ist für Kochanfänger ebenso wie für ambitionierte Hobbyköche geeignet – ob schnell, kindertauglich oder vegetarisch. Ein Küchenbegleiter für ein ganzes Leben.

3) Salz, Fett, Säure, Hitze: Die vier Elemente guten Kochens (Verlag Antje Kunstmann) von Samin Nosrat

Die vier zentralen Grundlagen guten Kochens? Salz, Fett, Säure und Hitze. Das Salz vertieft die Aromen. Das Fett trägt und ermöglicht eine gute Konsistenz. Die Säure balanciert alle Aromen aus. Und die Hitze bestimmt die Konsistenz eines jeden Gerichts – so sieht es Samin Nosrat: Wer diese Elemente beherrscht, kann einfach kochen, ohne sich groß an Rezepte halten zu müssen.

4) Jerusalem: Das Kochbuch (Dorling Kindersley Verlag) von Yotam Ottolenghi und Sami Tamimi

Beide, der Israeli Yotam Ottolenghi und der Palästinenser Sami Tamimi, sind Stars der Londoner Gastronomie-Szene. Für dieses Kochbuch haben sie sich in ihre Heimat begeben, das vielstimmige, aufregende Jerumsalem, wo beide geboren sind. Entstanden ist ein Kompendium der Levante-Küche – mit Rezepten von Spinatsalat mit Datteln und Mandeln bis zum Reispudding mit Rosenwasser. Eine Sammlung aus traditionellen Gerichten sowie kleinen Alltagsgeschichten von Land und Leuten. Jetzt schon ein Klassiker.



5) Der Silberlöffel: Die Bibel der italienischen Küche von Phaidon

Die Bibel der italienischen Küche: Der Band steht in nahezu jedem italienischen Haushalt. Auf gut 1000 Seiten mit mehr als 2000 Rezepten werden die Geheimnisse der italienischen Küche verraten. In den Fünfzigerjahren erschienen, ist der Cucchiaio d'argento ein Kochbuch-Bestseller – der Silberlöffel verdient eigentlich Goldstatus.

1) Flavour: Mehr Gemüse, mehr Geschmack (Dorling Kindersley Verlag) von Yotam Ottolenghi und Ixta Belfrage

In diesem neuen Kochbuch geht es zurück an die Basis: die »Gemüsebasis«. Das Buch präsentiert moderne Gemüsegerichte mit innovativen Zutatenkombinationen, man liest von Aromen, Alltagsrezepten und dem kleinen Wow-Effekt. Mit unkomplizierten vegetarischen, veganen und flexitarischen Rezepten wie Aubergine Dumplings alla Parmigiana, Hasselback-Rote-Bete mit Limettenblatt-Butter oder Pilzlasagne.

2) Meine grüne japanische Küche: Vegetarische Rezepte für jeden Tag (Hölker) von Stevan Paul

Der Bestseller-Autor von Meine japanische Küche hat ein zweites, nachhaltiges Kochbuch geschrieben. Auf vegetarisch: Meine grüne japanische Küche. Es enthält Rezepte für Ramen, Miso, Sushi oder Rice-Bowls. Eine leichte und gesunde Küche, mit Zutaten, die auch in hiesigen Supermärkten zu finden sind. Zudem erfährt man, wie die Aromenwelt Japans auch unsere Küche bereichern kann.



3) Nordic Family Kitchen: Rezepte aus der nordischen Naturküche (Prestel Verlag) von Mikkel Karstad

Endlich Einblicke in die nordische Naturküche, klimaneutral produziert und auf Naturpapier gedruckt. In diesem Kochbuch geht es um einen ursprünglichen Zugang zu gesunden, einfachen Gerichten, mit moderner Finesse. Der dänische Koch Mikkel Karstad ließ seine Starkarriere sausen, um mehr Zeit mit seiner Familie in der Natur zu verbringen. Mit seinen Kindern sucht er nach Pilzen, Beeren, Wildkräutern. Ein Buch für die ganze Familie: Ob Pfannkuchen mit Rhabarberkompott, gefüllte Fladenbrote oder Holunderlimonade.

4) Uri Buri – meine Küche: Israels legendärer Koch in seinem Element (Gräfe und Unzer Verlag) von Uri Buri

Sein griffiger Name ist nicht nur der Titel dieses Kochbuchs, sondern steht auch für eines der besten Restaurants Israels: Uri Buri. Seine Küche ist bekannt für einzigartige Fischgerichte. Die Rezepte sind ein Mix aus regional, sinnlich und verspielt. Ein innovatives Kochbuch, das einen frei macht von Trends und strengen Regeln altbekannter Kochbücher.

5) Greenfeast - Das kleine Buch der grünen Küche (Dumont Buchverlag) von Nigel Slater

Das Kochbuch Greenfeast ist als Frühling-und-Sommer- und als Herbst-und-Winter-Ausgabe erhältlich. Eine Empfehlung für alle, die weniger Fleisch essen wollen. Der Autor, einst Genießer fleischlastiger Gerichte, schrieb jeden Tag auf, was er servierte. Eines Tages bemerkte er, dass sich sein Essverhalten zu fleischloser, leichterer Kost geändert hatte, ohne dass er Vegetarier geworden wäre. Ein neuartiges Kochbuch für Menschen, die langsam weniger Fleisch essen, aber auf nichts verzichten möchten.

1) Aromen – Das Kochbuch: Kreativ kombinieren für neue Geschmackserlebnisse (Doring Kindersley Verlag) von Heiko Antonienwicz

Krautsalat ist in Deutschland gewöhnlich, aber in Kombination mit Ziegenkäse und Kirsch-Chutney? Eine Seltenheit! In seinem Kochbuch Aromen kombiniert der Autor Geschmacksrichtungen, die eigentlich nicht zusammenpassen. Erst in seinen Rezepten entpuppen sie sich als ein Erlebnis. Obst und Gemüse, süß und herb…. Bereits das Inhaltsverzeichnis folgt einer anderen Logik: Es ist nicht nach Rezepten sortiert, sondern nach ungewöhnlichen Aroma-Synthesen von holzig-herb bis zitrusartig-kräuterig unterteilt.

2) Nopi – Das Kochbuch: orientalisch, asiatisch, raffiniert (Doring Kindersley Verlag) von Yotam Ottolenghi und Ramael Scully

Nopi heißt das neue Kochbuch vom bekannten Star-Koch Ottolenghi und seinem Küchenchef Scully. Genau wie ihr Restaurant, das sie in London führen. Dort, in ihrer Küche in Soho, kochen sie Gerichte, die beeinflusst sind von ihren israelischen und asiatischen Wurzeln und die nach zwei Kulturen schmecken. Da die Pandemie eine Städtereise und einen Besuch im Restaurant unmöglich macht, können die Gerichte jetzt zumindest zuhause nachgekocht werden.

3) Der ganze Fisch: Rezepte von der Flosse bis zur Kieme (Prestel) von Josh Niland

Der australische Koch filetiert nach dem Motto: »Abfall minimieren und Geschmack maximieren«. Auf der ersten Seite seines Kochbuchs Der ganze Fisch prangt – passend zum Titel – das Foto eines ganzen Fisches: Schuppen, Flossen, Kiemen, selbst das Auge liegt daneben. Dass das nachhaltig und vor allem schmackhaft ist, zeigt Niland in 60 Rezepten, und er lehrt die ganzheitliche Zubereitung von Fisch.

4) Pure Freude – Meine einfache Küche 2.0 (AT Verlag) von Andreas Caminada

Das Herz auf dem Cover zeigt an, was das zweite Kochbuch von Starkoch Caminada ist: Eine Liebeserklärung ans Kochen und Essen. In Pure Freude hat der Starkoch traditionelle und einfache Gerichte aus seiner Schweizer Heimat gesammelt, denen er auf seine eigene Weise eine besondere Note gibt. Die Rezepte sind Geschmacksrichtungen zugeordnet, je nachdem, welche sie am meisten hervorbringen. Neben bitter, salzig, sauer, süß ist das auch umami. Wer nicht weiß, was das bedeutet, schlägt am besten gleich auf der ersten Seite nach.

5) Salt & Silver Lateinamerika: Reisen Surfen Kochen (Brandstätter Verlag) von Thomas Kosikowski und Johannes Riffelmacher

Hinter Salt & Silver verbergen sich Thomas Kosikowski und Johannes Riffelmacher, zwei Hamburger Jungs, die Lateinamerika bereisten. Kuba, Mexiko, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Ecuador, Peru und Chile haben sie besucht. Bei ihrer Rückkehr mit im Gepäck: eine Vielzahl an Fotos, Tipps für gute Surfspots und – das vor allem – die besten Streetfood-Rezepte Lateinamerikas. Jedes Rezept erzählt eine Geschichte, die durch farbenfrohe Bilder und Zeichnungen atmosphärisch illustriert ist.

1) Tanja Vegetarisch: Grüne Lieblingsrezepte für jeden Tag (AT Verlag) von Tanja Grandits

Steht die Schweizer Spitzenköchin nicht in ihrem Restaurant in Basel am Herd, kocht sie in ihrer eigenen Küche vegetarisch mit ihrer Tochter. All ihre Lieblingsgerichte, die sie sonst gemeinsam am Küchentisch essen, haben sie in Tanja Vegetarisch festgehalten.

Die Basis ist Frisches aus dem Garten, Hülsenfrüchte oder Kartoffeln. Diese verfeinert Grandits mit Kräutern und Gewürzen, um alltäglichen Gerichten ein besonders Aroma zu geben. Die Bilder zum Buch sind ebenfalls am Grandit’schen Küchentisch entstanden.

2) A modern way to eat: Über 200 vegetarische und vegane Rezepte für jeden Tag (Mosaik) von Anna Jones

In A modern way to eat passt Anna Jones ihre Küche dem Puls der Zeit an: Unaufwändig, aber raffiniert, vegetarisch und vor allem saisonal ist ihre Küche. Ihre Gerichte entstehen nach ihrem eigenen Schema, das sie zu Beginn des Buches erklärt: Die Grundlage bildet ein Startgemüse, das auf besondere Weise zubereitet und anschließend verfeinert wird mit Akzenten und Aromen, Kraut und ein bisschen Biss.

3) Die grüne Familienküche: Das vegetarische Familienkochbuch für jeden Tag (Knesebeck) von David Frenkiel und Luise Vindahl

Als Eltern wissen die Autoren, wie schwer es sein kann, Kinder für gute Ernährung zu begeistern. Um das zu ändern, begannen sie vor einigen Jahren den Foodblog Green Kitchen Stories. Mit Die grüne Familienküche führen sie diese Idee weiter – mit Rezepten, die vegetarisch sind, aber der ganzen Familie schmecken. Ihr Versprechen: Waffeln in Tierform oder Dino-Burger wird kein Kind ungegessen auf dem Teller zurücklassen. Um tatsächlich die ganze Familie zu berücksichtigen, geben sie in Randnotizen praktische Tipps, wie Kinder bei den Vorbereitungen helfen können, aber auch, wie sich einzelne Gerichte durch schärfere Gewürze und zusätzliche Kräuter für Erwachsene verfeinern lassen.

4) Täglich vegetarisch: Die schönsten Rezepte aus dem River Cottage (AT Verlag) von Hugh Fearnley-Whittingstall

Autor Hugh Fearnley-Whittingstall ist selbst kein Vegetarier, trotzdem hat er es sich zum Ziel gesetzt, Menschen zum Gemüseessen zu bringen. In Täglich vegetarisch versucht er sich mit mehr als 200 Rezepten an einer Reformation der Küche. Sein Credo: verschiedene Gemüsearten mischen, neue Zutaten ausprobieren, kreativer sein. Dabei entstehen Suppen, ungewöhnliche Salate oder Wok-Gerichte – bei denen aber überall das Gemüse die Grundlage ist.

5) Genussvoll Vegetarisch (DK Verlag) von Yotam Ottolenghi

Ottolenghi verbindet in diesem Kochbuch seine Leidenschaft für pflanzliche Ernährung mit den Aromen seines Geburtslandes Israel. Aus Couscous, Granatapfel, Linsen und Feigen werden einfache, vegetarische Gerichte, die nach einer Reise in den Mittleren Osten schmecken. Genussvoll vegetarisch wurde bei den Galaxy Book Awards 2010 als Kochbuch des Jahres ausgezeichnet. Elf Jahre später sollte man es immer noch empfehlen!