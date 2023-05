Lieblingsrezepte mit Gelinggarantie

Limetten-Hühnchen »Frank Sinatra«

Von Michael Ebert, SZ-Magazin: Ich bin kein guter Koch. Und ich bin noch nicht mal ein schlechter Koch. Eigentlich bin ich überhaupt kein Koch. Dieses Gericht habe ich meinem Freund Sven abgeguckt, und es macht auf verschiedenen Ebenen so viel her, dass man damit herrlich angeben kann: sieht schön aus, riecht gut (Limetten im Ofen!), macht satt. Außerdem ist es genau richtig, um gelassen eine Abendgesellschaft von bis zu acht Personen nebenbei zu unterhalten – und gegen Ende noch ein paar hinreichend beeindruckende Handgriffe vor Publikum zu tun, die den Gästen das gute Gefühl geben, dass wirklich aufwändig für sie gekocht wurde. Mein bestes Aufschneider-Gericht. Warum es nach »Frank Sinatra« benannt ist, wusste nicht einmal Sven. Vielleicht weil Sinatra auch so ein Angeber war.