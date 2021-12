Zehn Leute unterm Weihnachtsbaum, alle geboostert. Geht das?

1. Die Geschäfte sind kurz vor Weihnachten voll. Stürzen Sie sich ins Getümmel, um für Ihre Kinder etwas zu finden – oder kaufen sie dieses Jahr lieber online?

Marylyn Addo: Ich verzichte in diesem Jahr – schon aus Zeitgründen auf ausgedehnte Weihnachtseinkäufe. Ich nutze wie schon so oft in dieser Pandemiezeit das Click- und Collect-Angebot der Einzelhändler in meiner Stadt.



Sandra Ciesek: Ich kaufe dieses Jahr online oder vereinbare Abholung vor dem Geschäft. So versuche ich, auch kleinere, lokale Geschäfte zu unterstützen.