23. Dezember: ein Gutschein von Mytheresa

Zur High Fashion hat man als Mode-Normalo ein eher gespaltenes Verhältnis. Was man so von den Schauen in Mailand oder Paris mitbekommt, ist ja oft ungeeignet für den Alltag. Überhaupt ist der Eindruck, dass die Mode immer unberechenbarer wird: Logoshirts mit DHL-Aufdruck sind genauso angesagt wie riesige knöchellange Daunen-Schlafsäcke – anything goes also? Oder wirkt das nur so? Woran soll man sich orientieren? Ein Online-Store wie Mytheresa sorgt für gewissen Halt. Die Mytheresa-Einkäufer werden jedenfalls von ihren KundInnen seit Jahren für ihr treffsicheres »Picking«, also Auswahl und Einkauf der Designerware, gefeiert. Aus den vogelwilden Runway-Kollektionen suchen sie als modische Perlentaucher jene Stücke heraus, die dann auch bei Theaterpremieren in Bochum oder romantischen Abendessen in Halle an der Saale funktionieren. Im vorletzten Adventskalendertürchen verbirgt sich eine Gelegenheit zum Onlineshoppen: ein Gutschein von Mytheresa über 750 Euro.

