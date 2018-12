24. Dezember: Sessel von Marie's Corner

Nun haben wir es fast geschafft. Die stressige Vorweihnachtszeit ist vorüber und es keimt die Hoffnung auf, über die Feiertage ein wenig zur Ruhe kommen und sich entspannen zu können. Sinnbildlich dafür steht der Gewinn, mit dem wir unseren diesjährigen Adventskalender beschließen: der Sessel »Anniston« in der Farbe »Vaserely Velvet«, siehe Foto oben. Das edle Stück stammt von der belgischen Firma Marie's Corner, deren Möbel sogar im Berliner Hotel Waldorf Astoria stehen. Der Sessel sieht nach duftendem Tee und guten Gesprächen aus, nach interessanter Lektüre, kurzum: nach einem Ort, von dem aus man die Welt an sich vorüberziehen lassen kann. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen alles Gute und eine schöne Weihnachtszeit – und damit nicht auch diese Verlosung noch in Stress ausartet, haben Sie drei Tage lang Zeit zum Mitmachen.



