11. Dezember: Vase von Rosenthal

Haben Sie schon mal eine solche Vase gesehen? Als hätte man ein weißes Tuch darüber geworfen, die Raffungen zeichnen sich ab und schlingen sich darum. Die kunstvolle Vase von Rosenthal ist entworfen worden vom französischen Designer Cédric Ragot und besteht aus weißem Porzellan. Sie ist 43,8 Centimeter hoch, 23,5 Centimeter breit und 24,9 Centimeter lang – und macht sich garantiert gut auf einem Tisch, über den man tatsächlich ein weißes Tuch geworfen hat. Viel Glück!