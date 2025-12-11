12. Dezember: Halskette von VIERI

Damit schwebt man zu jedem Anlass: Die mit 35 Diamanten besetzte »Golden Cloud Halskette Pavé« von VIERI strahlt mit ihrer klassischen Wolkensilhouette zeitlose Eleganz aus. Das schlichte goldene Schmuckstück lässt sich zudem mit gutem Gewissen tragen: Es wurde aus recyceltem, CO₂-neutralem Gold hergestellt, VIERI unterstützt zudem die Earthbeat Foundation, die sich für bessere und nachhaltigere Bedingungen in der Goldgewinnung einsetzt. Mit etwas Glück gewinnen Sie eine Wolken-Kette in unserem heutigen Gewinnspiel.