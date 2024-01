Nur gute Aussichten

Der Neubau aus Holz und Glas trägt seinen Namen aus gutem Grund: Beim »Panorama Living« nahe Meransen in Südtirol ist die Hauptakteurin die Aussicht. Von allen der Suiten und Apartments, die man hier mieten kann, auch von der Frühstückslounge aus, von der Sonnen­terrasse draußen – der Blick weiß gar nicht, wo er zuerst hin soll, so verschwenderisch breitet sich das Panorama von Eisack- und Pustertal aus. Dazu die Feuerfarben der Lärchenwälder, das Lichtspiel der Sonne über den Gipfeln, der Hintergrundklang von ­Ziegen- und Kuhglocken. Im Winter schnallt man sich vor der Haustür die Ski an: Das »Aparthotel«, wie sich das Konzept nennt, liegt an der Piste des Skigebiets Gitschberg Jochtal.

Verena und Stefan Gruber, ein junges Paar mit kleiner Tochter Hannah und Golden Retriever Luna, hat das »Panorama Living« für Paare und Familien entwickelt, die zum Beispiel ein Apartment mit zwei Schlafzimmern und Küche mieten, aber das Frühstück wie im Hotel genießen wollen. Das PanoramaRestaurant »perfect view«, in dem es das Frühstück gibt, ist gleichzeitig ­Bi­bliothek mit Kaminfeuer und Brettspielen. Dort steht zudem ein gläserner Schrank, den man mit der Zimmerkarte elektronisch öffnen kann, um sich Gnocchi, Nudelsaucen, Speck, Schüttelbrot oder Weine für abends zu nehmen. Einige Apartments bieten Infrarot-Sauna, Badewanne, Whirlpool, alle aber eine Terrasse, auf der man eingemummelt sitzen und das Panorama bewundern kann – bis das Auge zufrieden ist.

Panorama Living Dolomites

Kösslergasse 2c, Meransen

39037 Mühlbach, Südtirol,

Tel. 0039/0472/67 44 77

Suite ab 112 Euro / Nacht

­Apartment ab 142 Euro / Nacht