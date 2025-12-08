9. Dezember: Stehlampe von Bo Concept

Es soll ja Menschen geben, die es grell brauchen, die in ihrer Wohnung sitzen und sich fühlen wollen wie beim Flutlichtspiel im Stadion. Seien sie nicht so ein Mensch! Schalten Sie stattdessen die Deckenstrahler aus und das weiche Licht ihrer Stehlampe ein, eventuell brennen dazu noch ein paar Kerzen am Adventskranz. Und wenn Sie sich dann noch einen Tee aufgießen und in einen Lebkuchen beißen, machen Sie alles richtig. Um so eine Stimmung zu erzeugen, braucht es aber natürlich die passende Lampe. Wir verlosen die »Paris« von BoConcept, die skulptural wirkt und doch für das nötige »Hygge«-Gefühl sorgt. Das Design stammt von Hans Thyge, der mit dem Fuß der Lampe an einen Klassiker erinnert: das Einspeichenlenkrad von Citroën T.