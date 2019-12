11. Dezember: Damen-Outfit von Boss

Haben Sie schon ein Outfit für die Festtage, liebe Damen? Und wenn ja, kann es mit diesem Set von Boss mithalten? Hinter dem heutigen Türchen unseres Adventskalenders befinden sich drei Teile von Boss in Ihrer Größe – jedes für sich todschick und alle zusammen perfekt aufeinander abgestimmt. Das Herzstück ist die Bluse aus italienischer Seide, auf der sich mit den »Big Five« unbedingt schützenswerte Tierarten versammeln. Zu so viel Muster trägt man am besten schwarz. Hose und Blazer aus der Kooperation »BOSS X MEISSEN« ergeben einen klassischen Smoking, den Frauen mindestens so gut tragen können wie Männer, das Wollmischgewebe mit Satinbesätzen sorgt für Akzente. Die bewundernden bis neidischen Blicke der Verwandten wären Ihnen bei dieser Kombination sicher.