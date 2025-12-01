2. Dezember: Schaukeltier »Urs Bär« von Steiff

Egal, ob Ihnen das Pferd zu fad geworden ist oder Sie nur seinem weichen Blick nicht wiederstehen können, Urs Bär von Steiff ist ein echtes Reittier und dank Stahlgestell nicht nur langlebig sondern auch bis zu 100 Kilo belastbar. So kann man auch als Erwachsener noch darauf Platz nehmen. Urs ist 70 Zentimeter lang, die Sitzhöhe beträgt etwa 45 Zentimeter. Er ist aus weichem Webpelz und abwaschbar.

