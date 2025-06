Was das Herz begehrt

Schön, dass in Liebesfilmen heute auch öfter Menschen über 60 zu sehen sind – alte Liebe ist ja oft facettenreicher als junge. Etwa die von Gerda und Kristoffer, die ihren 40. Hochzeitstag in Rom feiern, wo sie einst studierte. Die Vergangenheit holt beide ein – eine alte Liebe, neue Zweifel. Zum Kinostart (3. Juli) von Bella Roma – Liebe auf Italienisch verlosen wir ein elegantes Reiseset der Firma Drakensberg: eine Reisetasche plus Rucksack, Bauchtasche, Kulturbeutel und Tablet-Tasche.