Pferderennen gegen die Zeit 

Es soll sein Comeback sein, doch der Jockey Remo stürzt, verliert sein Gedächtnis und wird auch noch von der Mafia verfolgt. All diese Verwicklungen inszeniert der Regisseur Luis Ortega mit viel Humor und visuellem Einfallsreichtum. Und weil beim Pferderennen die Zeit eine große Rolle spielt, verlosen wir zum Kinostart von Kill the Jockey am 18. September auf sz-magazin.de/gewinnen vier Armbanduhren aus der »Classic Kollektion« des Schweizer Herstellers Mondaine – zweimal mit blauem, zweimal mit braunem Edelstahlarmband.