Endlich Weltmeister

Was zeigt uns Cristiano Ronaldo hier? Er überragt salutierend seine Familie beim Gruppenselfie im Pool.

Welche Instagram-Erfolgsformel lässt sich daraus ableiten? Selbst Familientreffen sind ein Wettkampf, bei dem man immer der Größte sein muss.



Was zeigt uns Cristiano Ronaldo hier? Ein Bällebad in Unterhose, natürlich einer aus seiner CR7-Unterwäschekollektion.

Welche Instagram-Erfolgsformel lässt sich daraus ableiten? Fußballprofis zeigen sich auf Instagram gerne mit ihren Unterwäschemodel-Freundinnen? Das kannst du besser: Zeig dich so oft in Unterwäsche auf Instagram wie Ronaldo.



Was zeigt uns Cristiano Ronaldo hier? Er fliegt nicht mit Ryanair.

Welche Instagram-Erfolgsformel lässt sich daraus ableiten? Logik spielt bei inszenierten Fotos auf Instagram keine Rolle: Du ziehst die Schuhe auf dem Bett aus, deine Freundin nicht. Wer das seltsam findet, soll sich die 9,3 Millionen Likes unter diesem Foto ansehen und heulen gehen.

Was zeigt uns Cristiano Ronaldo hier? Seine Pokal-Sammlung.

Welche Instagram-Erfolgsformel lässt sich daraus ableiten? Es kann gar nicht genug glitzern und funkeln auf Instagram: Wenn du dich vor deinen goldenen Trophäen zeigst, dann zieh dazu ein T-Shirt mit Golddruck an.

Was zeigt uns Cristiano Ronaldo hier? Die Liebe seines Lebens: er selbst.

Welche Instagram-Erfolgsformel lässt sich daraus ableiten? Dein Partner liebt dich abgöttisch? Ja, nett. Aber du musst dich noch mehr lieben!



Was zeigt uns Cristiano Ronaldo hier? Die Geburt seines vierten Kindes.

Welche Instagram-Erfolgsformel lässt sich daraus ableiten? Nicht nur auf dem Rasen, auch bei Kinderfotos musst du schneller als der Rest sein: Wenn es dir Instagram blöderweise verbietet, Selfies von der Zeugung zu zeigen, dann poste wenigstens direkt aus dem Kreißsaal.

Was zeigt uns Cristiano Ronaldo hier? Er bucht nicht Flüge, er bucht Flugzeuge.

Welche Instagram-Erfolgsformel lässt sich daraus ableiten? Sei gut zu deinen Sponsoren. Dem Magazin Forbes zufolge hat Ronaldo im Jahr 2016 in 1703 Posts ganze 347-mal das Nike-Logo gezeigt. Dabei generierte er 477 Millionen Interaktionen unter seinen Followern, was für Nike gleichbedeutend war mit Werbung im Wert von rund 500 Millionen US-Dollar.

Was zeigt uns Cristiano Ronaldo hier? Einen Aufruf zum Blutspenden.

Welche Instagram-Erfolgsformel lässt sich daraus ableiten? Tu Gutes – und trag dabei ein T-Shirt deines Sponsors. Schließlich hat jeder deiner Werbe-Post einen Wert von 1,8 Millionen US-Dollar.

Was zeigt uns Cristiano Ronaldo hier? Er trifft die auch ein bisschen weltberühmte Schauspielerin Julia Roberts.

Welche Instagram-Erfolgsformel lässt sich daraus ableiten? Ronaldo schreibt dazu: »It's always a pleasure to meet nice people!« (»Es ist immer eine Freude nette Menschen zu treffen«). Was ein bisschen so klingt, als wüsste er nicht, wer die Frau ist. Dahinter steckt eine weitere Ronaldo-Regel: Der größte Star bist du selber.



Was zeigt uns Cristiano Ronaldo hier? Einen Weihnachtsgruß.

Welche Instagram-Erfolgsformel lässt sich daraus ableiten? Think big, wie Carsten Maschmeyer sagen würde. Andere schreiben »Ich wünsch meinen Fans frohe Weihnachten«, du schreibst: »Merry Christmas world.«



Was zeigt uns Cristiano Ronaldo hier? Seine Mitspieler, ohne die man im Fußball nicht gewinnen kann.

Welche Instagram-Erfolgsformel lässt sich daraus ableiten? Mitspieler sind Leute, die in einem engen Gang links und rechts von dir laufen und sich dabei den Kopf am Lüftungsrohr stoßen, damit du in der Mitte mehr Platz hast.



Was zeigt uns Cristiano Ronaldo hier? Dass die Fifa endlich das Spiel ohne Trikots erlauben sollte. Hier übt er schon mal die Mauer beim Freistoß.

Welche Instagram-Erfolgsformel lässt sich daraus ableiten? Grenzenloser Narzissmus wird vielleicht in Märchenbüchern deiner Kinder bestraft, auf Instagram kriegt man dafür 3,8 Millionen Likes. (Bonustipp: Hab immer einen starken Mann dabei, der aufpasst, dass du nicht in deinem Spiegelbild ertrinkst.)



Was zeigt uns Cristiano Ronaldo hier? Erstaunlicherweise kein einziges Nike-Logo.

Welche Instagram-Erfolgsformel lässt sich daraus ableiten? Es reicht nicht, der Weltbeste zu sein. Du musst eine Familiendynastie schaffen! Setze deine Kinder ruhig ein bisschen unter Druck. Oder wie es in der Bildunterschrift steht: »Ich bringe meinen Kindern bei, wie man mit Talent, Arbeit und Hingabe die Nummer 1 wird.«