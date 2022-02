Ernst und Spiele

Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung für Embeds von Instagram widerrufen und Seite neu laden doc-1fr05nlk00 Externer Inhalt: Instagram Um Ihre personenbezogenen Daten zu schützen, haben wir das automatische Laden der Inhalte von Instagram blockiert. Wenn Sie Inhalte dieses Anbieters künftig auf SZ-Magazin.de anzeigen möchten, stimmen Sie bitte den unten genannten Bedingungen zu. (Sie können an dieser Stelle jederzeit Ihre Zustimmung widerrufen.) Zustimmen und laden Ich bin einverstanden, dass ich diesen Inhalt angezeigt bekomme und dadurch meine personenbezogenen Daten an den Betreiber des Portals, von dem der Inhalt stammt, weitergegeben werden, so dass dieser mein Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen finden Sie im Bereich Datenschutz.

Wer postet hier? Die Langläuferin Sofie Krehl

Was schreibt sie? »Freundlicher Empfang & das Abenteuer beginnt!«

Was lernen wir? Das mit der Völkerverständigung funktioniert auch im Ganzkörper-Schutzanzug, zumindest auf der ganz kleinen Ebene zwischen Sportlern und Olympia-Personal.

Wer postet hier? Der Langläufer Lucas Bögl

Was schreibt er? »Ich habe aufgrund der Datensicherheit alle Kontakte von meinem Handy gelöscht. Wer mit mir kommunizieren will kann das hier tun, oder mich in den bekannten Messengers anschreiben. (Mit Name, das ich weiß wer schreibt)«

Was lernen wir? Stimmt, mit der Datensicherheit und China war ja auch mal was. Sollte man nach der Pandemie dann besser noch mal drüber sprechen.

Wer postet hier? Noch mal der Langläufer Lucas Bögl (seine Posts ragen aus dem Meer von »Endlich Olympia, kann es kaum erwarten«-Posts einfach hervor)

Was schreibt er? »Morgen beginnt die sog. Frozen 🥶 Periode, in der nur noch das IOC Sponsoren präsentieren darf. Deshalb möchte ich heute nochmal meinen Partnern danken...« (es folgen diverse Firmen, darunter sein »Kopfsponsor«, sein Teesponsor und sein »Partner für Pulsmessung«.

Was lernen wir? Stimmt, mit den absurden Sponsoren-Vorgaben und dem IOC war ja auch mal was. Sollte man nach der Pandemie dann besser noch mal drüber sprechen.

Wer postet hier? Die vierfachen Rennrodel-Olympiasieger Tobias Wendl & Tobias Arlt. (Die als Rodel-Duo wirklich alles teilen, sogar einen Social-Media-Account.)

Was schreiben sie? »Bedeutsame Ringe hinter uns - große Aufgaben vor uns 💪🏽💪🏽«

Was lernen wir? In die Luft gestreckte Hände mit schwarzen Handschuhen haben bei Olympischen Winterspielen wohl eine andere Bedeutung als bei Sommerspielen. Aber vielleicht bei der Siegerehrung trotzdem nicht unbewusst machen. Stichworte: Mexiko, 1968.



Wer postet hier? Der Eishockeyspieler Moritz Müller

Was schreibt er? »Für alle, die diese Spiele kritisch sehen, möchte ich sagen, dass man als Sportler für Momente wie diesen sein Leben lang arbeitet ohne eine Stimme bei der Vergabe der Spiele zu haben.

Für mich sollten Olympische Spiele als das gesehen werden, wofür sie ursprünglich gedacht waren: Ein völkerverbindendes Sportfest, das nicht für andere Zwecke missbraucht wird.«

Was lernen wir? Das mit dem Missbrauch eines völkerverbindenden Sportfests müssen der IOC und China noch mal nachlesen.

Wer postet hier? Der Abfahrtsläufer Romed Baumann

Was schreibt er? Dass er und das Team gut angekommen sind.

Was lernen wir? Die Einrichtung der Athletenunterkünfte wurde offenbar in dem Laden gekauft, in dem auch chinesische Restaurants in deutschen Kleinstädten einkaufen.

Wer postet hier? Die Bobfahrerin Alexandra Burghardt

Was schreibt sie? »Sicher angekommen in Peking, das ist die Bahn, alle sind negativ (das ist positiv), mehr habe ich nicht zu sagen!«

Was lernen wir? Könnte sein, dass es daheim in Deutschland dann doch noch das eine oder andere Interview über »mehr« geben wird.

Wer postet? Der Bobfahrer Christian Rasp

Was schreibt er? »Im Landeanflug auf Peking (...). In den Bergen darüber finden die Ski Alpin Wettbewerbe statt!«

Was lernen wir? China bringt das Thema »Fahren auf Kunstschnee« auf einen ganz neues Level. Oder wie es ein Instagram-Kommentator unter einem Bilder der Skipisten inmitten schneeloser Berge so schön schreibt: »Die Schilder mit der Aufschrift ›Abseits der Piste fahren VERBOTEN‹ kann man sich dort sparen🤣«

Wer postet hier? Der Eisschnellläufer Felix Rijhnen

Was schreibt er? »Immer noch sprachlos jedes Mal, wenn ich einen Fuß in dieses unglaubliche Gebäude setze.«

Was lernen wir? Je mehr Menschenrechtsverletzungen man verbergen muss, desto imposanter baut man die Sportstätten.

Wer postet hier? Die Bobfahrerin Lisa Buckwitz

Was schreibt sie? »Endlich darf ich es euch verraten« – sie ist eine von zwei Athletinnen, die auf dem Cover des neuen Playboys sind. Wie das Magazin schreibt, als »Zeichen für ein positives Körpergefühl.«

Was lernen wir? Rührend, wie sich der Playboy seit Jahrzehnten um das positive Körpergefühl von Frauen bemüht. Könnte nur schwer werden bei diesen Spielen, sich mit Thema gegen die Pandemie, positive Corona-Tests und die Kritik an Menschenrechtsverletzungen des chinesischen Regimes durchzusetzen.

Wer postet? Der Snowboarder Leon Vockensperger

Was schreibt er? »Hyped that we’re pullin‘ up with da WHOLE squad!!«

Was lernen wir? Noch nie haben die herumalbernden Snowboarder so gut getan wie bei diesen Olympischen Spielen.

Wer postet hier? Die Langläuferin Viktoria Carl

Was schreibt sie? »Prinzessin auf der Erbse. Die erste Nacht in China habe ich super geschlafen.«

Was lernen wir? Matratzen sind in #beijing2022 wirklich ausreichend vorhanden.

Wer postet hier? Die Olympia-Physiotherapeutin Brigitte Schmailzl

Was schreibt sie? »All die Jahre hätten die Presse und all diese berühmten Journalisten genug Zeit gegeben, um mit dieser Intensität gegen die Entscheidung des IOC vorzugehen. Warum jetzt? Wir sind jetzt da!! Wir haben es uns nicht ausgesucht, dass wir vor vollendete Tatsachen gestellt wurden, dass wir während einer Pandemie unseren Job machen sollten. Die Vorstellung, dass Sportler Spiele boykottieren sollten, ist völlig unvereinbar mit der Realität. Die Kritik ist absolut berechtigt, aber sie kommt einfach zu spät.«

Was lernen wir? So fröhlich weltvergessen viele Posts aus dem olympischen Dorf sind, unbelastete Spiele sind es für keinen.

Wer postet hier? Der Biathlet Erik Lesser

Was schreibt er? Lesser ist der deutsche Olympionike, der sich offenbar am wenigsten vor Kritik an den Spielen fürchtet. Hier ist ein Post zu sehen, bei dem er Merchandise-Produkte der Veranstalter per Photoshop neu beschriftet hat: Die Worte »Solidarität, Inklusion, Gleichheit, Frieden, Respekt“ ersetzte er durch »Geld, Geld, Geld, mehr Geld«. Außerdem verspottete er den deutschen Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees, Thomas Bach. Und er schrieb über die Sportstätten: »Es ist wirklich schön hier draußen... Aber zu wissen, wie diese Gegend zuvor ausgesehen hat, macht mich so traurig. (...)All das für drei Wochen.«

Was lernen wir? Die Medaille für den folgenwertesten Instagram-Account der Spiele hat Lesser schon mal gewonnen.