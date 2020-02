Der Faschingsprinz

Kostümname: Der Joker

Kreativität: 10 von 10 Punkten

Kosten: 2 Euro für Streichhölzer, 8 Euro für Hautkleber, 4 Euro für grünes Haarspray.

Schwierigkeitsgrad: einfach

Flirtspruch: Brauchst du mal Feuer?

Kostümname: Billie Eilish

Kreativität: 8 von 10 Punkten

Kosten: Etwa 50 Euro im Gartencenter. Oder 0 Euro, wenn man die Büropflanzen eh nie mochte.

Schwierigkeitsgrad: niedrig

Flirtspruch: »When We All Fall Asleep, Where Do We Go?«

Kostümname: »Katzenbesitzer«

Kreativität: 2 von 10 Punkten

Kosten: Eine Katze, rotes Haarspray (wenn man wie die Manga-Figur »Shanks« aussehen möchte).

Schwierigkeitsgrad: schmerzhaft

Flirtspruch: »Kennst du einen guten Tierpsychologen?«



Kostümname: Titanic

Kreativität: 5 von 10 Punkten

Kosten: Defektes Bügeleisen und Puppe von eBay: 15 Euro.

Schwierigkeitsgrad: niedrig

Flirtspruch: »Wenn du springst, dann spring ich auch.«



Kostümname: Gogeta aus der Manga-Serie »Dragon Ball«.

Kreativität: 9 von 10 Punkten

Kosten: 15 Euro (7 Euro wenn im Discounter abends Backwaren für den halben Preis verkauft werden).

Schwierigkeitsgrad: Der Baguette-Hut ist etwas tricky.

Flirtspruch: »Frühstück bei mir?«



Kostümname: Tom

Kreativität: 4 von 10 Punkten

Kosten: Unter 20 Euro. Und man kriegt den Pfand für die Plastikflasche zurück.

Schwierigkeitsgrad: mittel

Flirtspruch: »Manchmal spielt das Leben mit dir gern Katz und Maus.«



Kostümname: Megaman

Kreativität: 2 von 10 Punkten

Kosten: 6 Handtücher und 1 Badezimmertür.

Schwierigkeitsgrad: niedrig

Flirtspruch: »Soll ich dir meine Videospieldsammlung zeigen?«



Kostümname: »Die Legende der Wächter.«

Kreativität: 7 von 10 Punkten

Kosten: Ein Stück Papier, drei Buntstifte und eine Bastelschere hat jeder daheim.

Schwierigkeitsgrad: einfach

Flirtspruch: »Hast du keine Katze zur Party mitgebracht?«



Kostümname: Australien

Kreativität: 4 von 10 Punkten

Kosten: Shirt und Strumpfhosen aus Omas Schrank.

Schwierigkeitsgrad: Mit Katze: hoch.

Flirtspruch: »Kannst du mir helfen, meine Katze zu suchen?«



Kostümname: Spiderman

Kreativität: 5 von 10 Punkten

Kosten: Vier Euro für eine Flugmango mit Verpackung.

Schwierigkeitsgrad: niedrig

Flirtspruch: »Magst du Spinnen?«



Kostümname: Justin Bieber

Kreativität: 1 von 10 Punkten

Kosten: Ein Restaurantbesuch und tolerante Kellner.

Schwierigkeitsgrad: hoch

Flirtspruch: »Baby, baby, baby, oooh«

Kostümname: Goldfisch

Kreativität: 10 von 10 Punkten

Kosten: Ein Beutel Mandarinen und viel Kleber.

Schwierigkeitsgrad: hoch

Kostümname: Die Büste

Kreativität: 9 von 10 Punkten

Kosten: Fünf Euro für weiße Schminke und Rasierschaum.

Schwierigkeitsgrad: Ohne Hilfestellung: sehr hoch.

Flirtspruch: »Nächstes Jahr gehe ich einfach als Cowboy, versprochen!«