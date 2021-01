Maskenball

Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung für Embeds von Instagram widerrufen und Seite neu laden doc-1eqv476ki0 Externer Inhalt: Instagram Um Ihre personenbezogenen Daten zu schützen, haben wir das automatische Laden der Inhalte von Instagram blockiert. Wenn Sie Inhalte dieses Anbieters künftig auf SZ-Magazin.de anzeigen möchten, stimmen Sie bitte den unten genannten Bedingungen zu. (Sie können an dieser Stelle jederzeit Ihre Zustimmung widerrufen.) Zustimmen und laden Ich bin einverstanden, dass ich diesen Inhalt angezeigt bekomme und dadurch meine personenbezogenen Daten an den Betreiber des Portals, von dem der Inhalt stammt, weitergegeben werden, so dass dieser mein Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen finden Sie im Bereich Datenschutz.

Wer postet hier zum Jahreswechsel? Die Sängerin Katy Perry.

Wie war ihr Silvester? Sie hatte es ziemlich eilig, das Jahr 2020 hinter sich zu lassen.

Was lernen wir? Das Böllerverkaufsverbot mit selbstgebauten Raketen zu umgehen, ist keine gute Idee.

Wie wird sie am 31.12.2021 feiern? Mit Badeanzug und Taucherbrille in einer riesigen Sektflasche, die vorher von zwei Baukränen kräftig geschüttelt wird.

Wer postet hier zum Jahreswechsel? Der Schauspieler Pedro Pascal (»Game of Thrones«).

Wie war sein Silvester? Fast so lustig wie normale Silvesterpartys. Mit der Betonung auf: fast.

Was lernen wir? Du kannst reich, berühmt und begehrt sein – am 31.12.2020 warst du in deinem Wohnzimmer mit einem 1-Euro-Papphut.

Wie wird er am 31.12.2021 feiern? Weniger Flaschenbier, mehr Champagner.

Wer postet hier zum Jahreswechsel? Die Schauspielerin Jessica Chastain.

Wie war ihr Silvester? Ein Treppenwitz der Partygeschichte.

Was lernen wir? Das Jahr 2020 hat seine gerechte Strafe bekommen: Jessica Chastain hat mit ihm Schluss gemacht (siehe Video.)

Wie wird Sie am 31.12.2021 feiern? Gleiches Kleid, gleiches Getränke, definitv eine andere Treppe.

Wer postet hier zum Jahreswechsel? Die Schauspielerin Milla Jovovich.

Wie war ihr Silvester? Krawallig. Oder um es mit ihren eigenen Worten zu sagen: »Tötet 2020! Hängt es an seinen Eiern auf und lasst es vom nächsten Telefonmasten baumeln!«

Was lernen wir? Die wütende Milla Jovovich hat den Charme eines Corona-Tests, also dem, bei dem man das Stäbchen durch die Nase bis zum Gehirn hochgestoßen bekommt.

Wie wird sie am 31.12.2021 feiern? »MIT SICHERHEIT BESSER«, wie sie schreibt. Und wenn Jovovich das fordert, wird sich 2021 kaum trauen zu widersprechen. Es gibt einfach zu viele Telefonmasten.

Wer postet hier zum Jahreswechsel? Die Schauspielerin Lena Dunham.

Wie war ihr Silvester? Ernüchternd.

Was lernen wir? Wer Dunhams (lesenswerten) Post vollständig liest, hat die Zeit zwischen Abendessen und 0 Uhr schnell geschafft.

Wie wird am 31.12.2021 gefeiert? Mit mehr Lametta.

Wer postet hier zum Jahreswechsel? Der Sänger Justin Bieber und seine Frau Hailey Bieber.

Wie war ihr Silvester? FSK 18.

Was lernen wir? Baseballkappe kann man zum Anzug tragen. Auch verkehrt herum.

Wie wird am 31.12.2021 gefeiert? Vermutlich zu dritt.

Wer postet hier zum Jahreswechsel? Die Schauspielerin Halle Berry.

Wie war ihr Silvester? Stimmung wie auf einer Beerdigung.

Was lernen wir? 2020 hatte wenige Freunde – aber tolle Beerdigungsgäste.

Wie wird am 31.12.2021 gefeiert? Mit einer Wiederauferstehung.

Wer postet hier zum Jahreswechsel? Die Sängerin Taylor Swift.

Wie war ihr Silvester? »Es war seltsam«, schreibt Swift unter dem Foto. Da wäre man auch so drauf gekommen.

Was lernen wir? Silvester 2020 durfte nicht mal der Bär steppen.

Wie wird sie am 31.12.2021 feiern? Weniger behaart.

Wer postet hier zum Jahreswechsel? Die Schauspielerin Kate Hudson.

Wie war ihr Silvester? Vorzeitig beendet.

Was lernen wir? Kate Hudson (vorne im Bild) spielt »Schlafen« deutlich überzeugender als die grinsende Frau im Hintergrund.

Wie wird am 31.12.2021 gefeiert? Wenn Corona bis dahin besiegt ist, geht vor dem 2. Januar 2021 niemand ins Bett.

Wer postet hier zum Jahreswechsel? Der Social-Media-Star Khloe Kardashian.

Wie war ihr Silvester? Weniger prickelnd als ihr Glas.

Was lernen wir? Funkeln kann man auch daheim zu zweit im Bett.

Wie wird am 31.12.2021 gefeiert? Wenn Kardashians Bitte (»2021, sei bitte nett zu uns«) erhört wird: gut.

Wer postet hier zum Jahreswechsel? Der Musikproduzent und DJ Mark Ronson.

Wie war sein Silvester? Zumindest gab es einen Zungenkuss.

Was lernen wir? Wer um 23.58 Uhr und 31 Sekunden den Song »Late Night Prelude« abspielte, erlebte um 0 Uhr etwas. (Tipp: Das klappt auch gut mit dem Lied »Schrei nach Liebe« der Band »Die Ärzte«.)

Wie wird am 31.12.2021 gefeiert? Egal, wie wild es wird, der Hund muss um Mitternacht noch mal raus.

Wer postet hier zum Jahreswechsel? Das Model Emily Ratajkowski.

Wie war ihr Silvester? Farblich passend zum Sofa.

Was lernen wir? Silvester 2020 war ein guter Zeitpunkt, um nicht in Partyverfassung zu sein.

Wie wird am 31.12.2021 gefeiert? Wieder nicht im Club.

Wer postet hier zum Jahreswechsel? Der Sänger Tim Bendzko.

Wie war sein Silvester? Trotz Lockdown ziemlich gut.

Was lernen wir? »Alles wird gut. Verstärkung ist da.«

Wie wird am 31.12.2021 gefeiert? Zusammen mit einem »#weltretter«.

Wer postet hier zum Jahreswechsel? Die Schauspielerin Dakota Fanning (in der Bildmitte).

Wie war ihr Silvester? Den Umständen entsprechend gut.

Was lernen wir? Drinks, Freunde, Sofa – reicht notfalls für ein gutes Silvester.

Wie wird am 31.12.2021 gefeiert? Mehr Gäste, mehr Drinks, weniger Sofa.