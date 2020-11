Stimmt so!

Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung für Embeds von Instagram widerrufen und Seite neu laden doc-1em4aqhb70 Externer Inhalt: Instagram Um Ihre personenbezogenen Daten zu schützen, haben wir das automatische Laden der Inhalte von Instagram blockiert. Wenn Sie Inhalte dieses Anbieters künftig auf SZ-Magazin.de anzeigen möchten, stimmen Sie bitte den unten genannten Bedingungen zu. (Sie können an dieser Stelle jederzeit Ihre Zustimmung widerrufen.) Zustimmen und laden Ich bin einverstanden, dass ich diesen Inhalt angezeigt bekomme und dadurch meine personenbezogenen Daten an den Betreiber des Portals, von dem der Inhalt stammt, weitergegeben werden, so dass dieser mein Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen finden Sie im Bereich Datenschutz.

Wer hat hier gewählt? Die Box- und Ohrbiss-Legende Mike Tyson.

Was lernen wir? Wie sechs Millionen andere US-Amerikaner durfte Tyson wegen einer Haftstrafe nicht mehr wählen. Weil sein Heimatstaat Nevada dieses Gesetz 2019 geändert hat, ist Tyson mit 54 Jahren stolzer Erstwähler.

Wer hat hier gewählt? Die Schauspielerin Natalie Portman.

Was lernen wir? Der »I voted«-Aufkleber ist das Instagram-Foto-Accessoire der Stunde. Und ja, die Idee mit dem ins Gesicht kleben hatten alle anderen auch schon, Natalie.

Wer hat hier gewählt? Der Schauspieler Mark Ruffalo.

Was lernen wir? 2020 ist ein so politisches Jahr, dass es bald nicht mehr genug Körperstellen für alle nötigen Solidaritätsbuttons gibt. Ruffalo findet noch ein freies Eckchen auf seiner Mütze.

Wer hat hier gewählt? Die Sängerin Bebe Rexha.

Was lernen wir? Auch wenn man schon sehnlichst erwartet wird bei der Latex-Fetisch-Party kann man eben noch schnell wählen gehen.

Wer hat hier gewählt? Die Schauspielerin Jennifer Aniston.

Was lernen wir? Man kann auch einfach nur im Jogginganzug zum nächsten Briefwahlkasten gehen und gut is.

Wer hat hier gewählt? Präsidentintochter Ivanka Trump und ihr Ehemann Jared.

Was lernen wir? Auch wenn dein Vater täglich schreit, dass Briefwahl »Der größte Betrug der Geschichte« wird, kannst du selbst Briefwahl machen.

Wer hat hier gewählt? Jesse James, bekannt aus dem Fernsehen, seinem Motorrad-Customize-Shop und ehrlich gesagt vor allem von seiner gescheiterten Ehe mit Schauspielerin Sandra Bullock.

Was lernen wir? Ein goldenes Schnellfeuergewehr ist ein sanfter Hinweis darauf, welchen Kandidaten er gewählt haben könnte.

Wer hat hier gewählt? Der Musikproduzent und Rapper Diddy.

Was lernen wir? Neben »Donald« und »Joseph« stehen auch »Spike« und »Rocky« zur Wahl.

Wer hat hier gewählt? Der Schauspieler Taylor Zakhar Perez.

Was lernen wir? Vorteil für Trump: Viele Stimmen von Influencern werden nicht zählen, weil die es bis Dienstagabend nicht schaffen, ein Wahl-Selfiemotiv zu finden, mit dem sie zufrieden sind.

Wer hat hier gewählt? Die Schauspielerin Demi Moore.

Was lernen wir? Der Geruch der Freiheit ist... die abgestandene Luft im Wahllokal.

Wer hat hier gewählt? Die Sängerin Karlie Kloss.

Was lernen wir? Viele Stars wie etwa Dolly Parton und Kevin Hart sagen lieber nicht, wen sie wählen. Kloss nimmt die erwartbaren Hass-Kommentare und Boykottaufrufe in Kauf.

Wer hat hier gewählt? Die Country-Sängerin Kelsea Ballerini.

Was lernen wir? Ballerini geht mit 27 Jahren zum ersten Mal zur Wahl und schreibt: »Peinlich, aber ehrlich: Ich gehe zum ersten Mal wählen. Ich bin nicht stolz darauf, aber meine Naivität hat mich in meiner Jugend vor vielem bewahrt. Ich hab zugehört und gelernt.« Sie schreibt dann noch, dass sie möchte, dass jeder beschützt und respektiert wird, gleich, wen er wählt. Gar nicht so naiv.

Wer hat hier gewählt? Der Rapper Snoop Dogg.

Was lernen wir? 2020: Das Jahr, in dem die Stadien leer bleiben und Rapper für ihre Bling-Bling-Schriftzüge das Wort »Vote« nehmen.

Wer hat hier gewählt? Die Sängerin Lady Gaga.

Was lernen wir? Flügeltür-Auto, XXL-Glitzerabsätze, Hose vergessen – auch Lady Gaga macht aus der Briefwahl keine große Show... also, nach ihren Maßstäben zumindest nicht.

Wer hat hier gewählt? Die Sängerin Katy Perry.

Was lernen wir? Die »Ich habe gewählt«-Aufkleber sind wirklich nicht Socia-Media-Geeignet. Können die »I voted«-Buttons für 2024 bitte drei Meter Durchmesser haben, Feuerwerk abschießen und mit Welpenbabys gefüllt sein?

Wer hat hier gewählt? Die Schauspielerin Zooey Deschanel.

Was lernen wir? Die »I voted«-Aufkleber können selbst superspießigen Pärchen-Fotos noch etwas Charme geben.

Wer hat hier gewählt? Die Modedesignerin und Promi-Tochter Sofia Richie.

Was lernen wir? Wer auf diesem Foto den »I voted«-Aufkleber findet, den Post kommentiert und an drei Freunde schickt, kriegt einen 20-Prozent-Rabattcode für seinen nächsten Einkauf.

Wer hat hier gewählt? Die Schauspielerin und Sängerin Zoë Kravitz.

Was lernen wir? Dieser etwas bescheuert daherkommende Post hat eine ziemlich lustige Bildunterschrift: »Viele von euch haben mich nach meiner Schönheitsroutine gefragt: Ich beginne damit, so früh wie möglich für Joe Biden und Kamala Harris zu wählen, dann nehmt etwas Augencreme, falls ihr nicht gut geschlafen habt, weil unser Präsident ein Rassist ist.«

Wer hat hier gewählt? Die Unternehmerin Ashlee Simpson.

Was lernen wir? Wenn ziemlich schwangere Frauen wählen gehen können, kannst du deinen Hintern auch von der Couch hochkriegen.

Wer hat hier gewählt? Die Schauspielerin Julia Roberts.

Was lernen wir? Wer nach all den »I voted«-Promi-Posts immer noch unsicher ist, ob er wählen gehen soll, der denke an eine alte Weisheit aus dem Londoner Stadtteil Notting Hill: Julia Roberts ist auch nur ein Mädchen, das vor einem Jungen steht und ihn bittet, zur Wahl zu gehen.