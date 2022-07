Da geht noch was

Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung für Embeds von Instagram widerrufen und Seite neu laden doc-1g94u61ug0 Externer Inhalt: Instagram Um Ihre personenbezogenen Daten zu schützen, haben wir das automatische Laden der Inhalte von Instagram blockiert. Wenn Sie Inhalte dieses Anbieters künftig auf SZ-Magazin.de anzeigen möchten, stimmen Sie bitte den unten genannten Bedingungen zu. (Sie können an dieser Stelle jederzeit Ihre Zustimmung widerrufen.) Zustimmen und laden Ich bin einverstanden, dass ich diesen Inhalt angezeigt bekomme und dadurch meine personenbezogenen Daten an den Betreiber des Portals, von dem der Inhalt stammt, weitergegeben werden, so dass dieser mein Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen finden Sie im Bereich Datenschutz.

Wer postet hier? Alexandra Popp, Torschützenkönigin in spe.

Was zeigt sie uns? Ihr erstes Micky-Maus-Titelbild, auf dem sie eine Eins-A-Entenhausenerin abgibt – und doch eine Hose tragen darf.

Schon in Finalstimmung? Alexandra Popp ist seit dem 6. April 1991 bereit für dieses Finale.

Postet Sonntagabend gegen 20.15 Uhr dann: Gar nichts, weil sie begraben unter jubelnden Mitspielern nicht an ihr Handy kommt.

Wer postet hier? Prinz William, britischer König in spe.

Was zeigt er uns? Die englische Nationalmannschaft, Lionesses genannt, die »jetzt schon die nächste Generation Mädchen und Frauen inspiriert Fußball zu spielen«, wie er schreibt. Inspiration bräuchten insbesondere mal die englischen Männer, die seit 1966 kein Finale gewonnen haben. Zu der Zeit hatte der englische Fußballverband Frauenfußball übrigens noch verboten.

Schon in Finalstimmung? Prinz George bestimmt, auf der Ehrentribüne gilt die Bettzeit mal nicht.

Postet Sonntagabend gegen 20.15 Uhr dann: Tröstende Worte an die Nation. (Oder angemessen royal-zurückhaltende Begeisterung.)

Wer postet hier? Martina Voss-Tecklenburg, die Trainerin.

Was zeigt sie uns? Einen kleinen Ausflug an die Themse nach dem Training. Und dass sie zur Generation Festnetz gehört, die bei all ihren Selfies immer etwas unplatziert im Bild steht.

Schon in Finalstimmung? In ihrem jüngsten Instagrampost schreibt sie nur ein Wort: »Bereit.«

Postet Sonntagabend gegen 20.15 Uhr dann: Ein Selfie mit Olaf Scholz nach dem Spiel, auf dem ihr Kopf nur halb zu sehen ist.

Wer postet hier? Annalena Baerbock, Außenministerin.

Was zeigt sie uns? Ein stabiles Standbein, guter Schwung und einen platzierten Schuss (also mutmaßlich). Dabei hat sie einen auffallend unverkrampfteren Gesichtsausdruck als seinerzeit Gerhard Schröder und Helmut Kohl bei ähnlichen Fototermin-Elfmetern.

Schon in Finalstimmung? Sie muss in Europa gerade gefährlichere Gegner im Auge behalten als die englische Nationalmannschaft.

Postet Sonntagabend gegen 20.15 Uhr dann: Weltpolitik.

Wer postet hier? Mats Hummels, Wortführer der deutschen Nationalmannschaft.

Was zeigt er uns? Eine Ruhepause in der Dortmunder Saisonvorbereitung. Gäbe es sonst etwas, worüber er als Fußballfan gerade so posten könnte? Mal nachdenken... nö, nix.

Schon in Finalstimmung? Na klar! Denkt jetzt schon an das nächste Bundesligafinale im Mai 2023. Und an die Weltmeisterschaft im Winter.

Postet Sonntagabend gegen 20.15 Uhr dann: Irgendwas mit Männerfußball.

Wer postet hier? David Beckham, englische Fußballlegende.

Was zeigt er uns? Einen Videogruß an die Lionesses, in dem er deren fantastische Turnierauftritte preist und ihnen dankt, dass sie seine Tochter Harper, aber auch alle Jungs in England inspirieren.

Schon in Finalstimmung? Absolut. Er schreibt: »Harper und ich werden den ganzen Weg bei euch sein« – die Formulierung erinnert an das Ende von Harry Potter, wo dessen Vater sagt, er werde bis zum Ende an Harrys Seite bleiben im Kampf gegen Lord Voldepopp, äh Voldemort.

Postet Sonntagabend gegen 20.15 Uhr dann: Der englischen Fußballhistorie zufolge (Stichwort Helsinki 2009) Bilder des verlorenen Elfmeterschießens gegen Deutschland.

Wer postet hier? Philipp Lahm, deutsche Fußballlegende. Und »Managing Director DFB-EURO GmbH«.

Was zeigt sie uns? Werbung für sein Buch über gesunde Lebensführung. Zur seit dem 6. Juli (grandios) laufenden EM der Frauen findet man auf seinem Instagram-Profil ebenso wenig wie bei Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann, Per Mertesacker oder Oliver Kahn.

Schon in Finalstimmung? Welches Finale?

Postet Sonntagabend gegen 20.15 Uhr dann: Vielleicht noch mal ein Bild von seinem WM-Sieg 2014.

Wer postet hier? Gerri Halliwell, Ex-Spice-Girl.

Was zeigt sie uns? Ihre Kinder im Frauenfußballfieber.

Schon in Finalstimmung? Das Trikot wird vom ersten bis zum letzten Turniertag nicht gewechselt.

Postet Sonntagabend gegen 20.15 Uhr dann: Je nach Stand der bandinternen Streitigkeiten ein Selfie mit dem Mann von Posh Spice.

Wer postet hier? Außenstürmerin Klara Bühl, die wegen eines positiven Coronatests das Halbfinale verpasste.

Was zeigt sie uns? Drei Erfolgsgeheimnisse der Mannschaft: 1) Man mag sich wirklich. 2) Alle haben Bock auf London. 3) Selbst bei Instgram-Posts ist ihnen das Team wichtiger als Ego-Selfies.

Schon in Finalstimmung? Ja, aber der CT-Wert beim letzten PCR-Test war es nicht.

Postet Sonntagabend gegen 20.15 Uhr dann: Leider nicht im Triko.

Wer postet hier? »Bärbel Bas Duisburg«, wie sie sich auf Instagram nennt. Interessant auch die Reihenfolge ihrer Selbstbeschreibung: »Mit Herz und Seele Duisburgerin, MSV-Fan und Bundestagspräsidentin«.

Was zeigt sie uns? Bundestagspräsidentin zu sein ist wie dritte Ersatztorhüterin.

Schon in Finalstimmung? Garantiert. Wartet aber noch auf die Antworten der anderen SPD-Fußballsuperfans Kevin Kühnert und Lars Klingbeil, wo sie Finale schauen. Komisch, die antworten doch sonst so schnell.

Postet Sonntagabend gegen 20.15 Uhr dann: Etwas mit ihrer Avatarin.

Wer postet hier? Bundesinnenministerin Nancy Faeser, auch zuständig für Sport, und Augenzeugin des großen 2:1-Halbfinalsiegs gegen Frankreich

Was zeigt sie uns? Verhaltenen Jubel auf der Tribüne.

Schon in Finalstimmung? Bestimmt, sie begleitet Olaf Scholz heute nach Wembley. Und anders als bei ihrem leicht befremdlichen Sektumtrunk in Kiew vor wenigen Tagen wären knallende Korken dann hoffentlich auch angemessen.

Postet Sonntagabend gegen 20.15 Uhr dann: Etwas mit ihrer Avatarin.

Wer postet hier? Ilkay Gündogan, deutscher Nationalspieler.

Was zeigt er uns? Er ist schwer beeindruckt vom Finaleinzug der deutschen Frauen. Und er findet, da könnte man noch ein bisschen mehr euphorisch sein im Land.

Schon in Finalstimmung? Garantiert. Wartet aber noch auf die Antworten der anderen DFB-Jungs, wo sie Finale schauen. Komisch, die antworten doch sonst so schnell.

Postet Sonntagabend gegen 20.15 Uhr dann: Etwas mit mindestens fünf Emojis pro Satz.

Wer postet hier? @bundeskanzler

Was zeigt er uns? Jubelnde deutsche Spielerinnen, die große Frage ist: Wie wird Olaf Scholz auf der Ehrentribüne jubeln bei deutschen Toren? So sympathisch ungelenk wie Angela Merkel? Oder hanseatisch unterkühlt?

Schon in Finalstimmung? Freut sich auf den Flug nach Wembley, mal einen Tag nix sagen müssen zum Thema russische Gaslieferungen.

Postet Sonntagabend gegen 20.15 Uhr dann: Hanseatisch unterkühlt.