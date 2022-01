Des Kaisers neue Bilder

Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung für Embeds von Instagram widerrufen und Seite neu laden doc-1fngle3220 Externer Inhalt: Instagram Um Ihre personenbezogenen Daten zu schützen, haben wir das automatische Laden der Inhalte von Instagram blockiert. Wenn Sie Inhalte dieses Anbieters künftig auf SZ-Magazin.de anzeigen möchten, stimmen Sie bitte den unten genannten Bedingungen zu. (Sie können an dieser Stelle jederzeit Ihre Zustimmung widerrufen.) Zustimmen und laden Ich bin einverstanden, dass ich diesen Inhalt angezeigt bekomme und dadurch meine personenbezogenen Daten an den Betreiber des Portals, von dem der Inhalt stammt, weitergegeben werden, so dass dieser mein Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen finden Sie im Bereich Datenschutz.

Wer postet hier? Die neue Außenministerin Annalena Baerbock.

Was lernen wir? Hey, ihr kleinen Influencerinnen mit euren 15-Euro-Amazon-Leuchtringen, Annalena zeigt euch jetzt mal den Boss-Level in Videocall-Beleuchtung: die goldene Riesendeckenlampe. Da schauen selbst die Vertreter der führenden Tech-Nationen China und Südkorea ganz neidisch.

Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung für Embeds von Instagram widerrufen und Seite neu laden doc-1fnglotpo0 Externer Inhalt: Instagram Um Ihre personenbezogenen Daten zu schützen, haben wir das automatische Laden der Inhalte von Instagram blockiert. Wenn Sie Inhalte dieses Anbieters künftig auf SZ-Magazin.de anzeigen möchten, stimmen Sie bitte den unten genannten Bedingungen zu. (Sie können an dieser Stelle jederzeit Ihre Zustimmung widerrufen.) Zustimmen und laden Ich bin einverstanden, dass ich diesen Inhalt angezeigt bekomme und dadurch meine personenbezogenen Daten an den Betreiber des Portals, von dem der Inhalt stammt, weitergegeben werden, so dass dieser mein Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen finden Sie im Bereich Datenschutz.

Wer postet hier? FDP-CEO und Finanzminister Christian Lindner.

Wieso steht er so alleine im Scheinwerferlicht? Er probt für das virtuelle Dreikönigstreffen der FDP.

Weiß Lindner, dass es Bügeleisen gibt? Er schon, seine Hose nicht.

Das Wort »Mut« über Linders Kopf ist etwas klein – sind die Zeiten großspuriger Selbstinszenierung von FDP-Parteichefs vorbei? Vorübergehend ja. Ob es so bleibt? Darauf sollte man besser keinen Porsche wetten.

Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung für Embeds von Instagram widerrufen und Seite neu laden doc-1fngldvrt0 Externer Inhalt: Instagram Um Ihre personenbezogenen Daten zu schützen, haben wir das automatische Laden der Inhalte von Instagram blockiert. Wenn Sie Inhalte dieses Anbieters künftig auf SZ-Magazin.de anzeigen möchten, stimmen Sie bitte den unten genannten Bedingungen zu. (Sie können an dieser Stelle jederzeit Ihre Zustimmung widerrufen.) Zustimmen und laden Ich bin einverstanden, dass ich diesen Inhalt angezeigt bekomme und dadurch meine personenbezogenen Daten an den Betreiber des Portals, von dem der Inhalt stammt, weitergegeben werden, so dass dieser mein Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen finden Sie im Bereich Datenschutz.

Wer postet hier? Bundeskanzler Olaf Scholz (hier mit Frankreichs Regierungschef Emmanuel Macron).

Was lernen wir? Es wird Zeit für Scholz, sich einen Signature-Hand-Move zu überlegen. So wie Merkels »Raute« und hier neu: Macrons »Magenschwinger«. Vorschlag: die »Scholz-Scheuklappe«. Immer wenn kritische Fragen zum Cum-Ex-Skandal gestellt werden oder Scholz etwas Konkretes zu einer aktuellen Krise sagen soll, hält er seine Hände links und rechts an die Schläfe und taucht unter allen Mikros hindurch ab.

Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung für Embeds von Instagram widerrufen und Seite neu laden doc-1fnglpkoq0 Externer Inhalt: Instagram Um Ihre personenbezogenen Daten zu schützen, haben wir das automatische Laden der Inhalte von Instagram blockiert. Wenn Sie Inhalte dieses Anbieters künftig auf SZ-Magazin.de anzeigen möchten, stimmen Sie bitte den unten genannten Bedingungen zu. (Sie können an dieser Stelle jederzeit Ihre Zustimmung widerrufen.) Zustimmen und laden Ich bin einverstanden, dass ich diesen Inhalt angezeigt bekomme und dadurch meine personenbezogenen Daten an den Betreiber des Portals, von dem der Inhalt stammt, weitergegeben werden, so dass dieser mein Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen finden Sie im Bereich Datenschutz.

Wer hebt hier das Glas? Die neue Verteidigungsministerin Christine Lambrecht.

Will sie sich den Materialbestand der Bundeswehr schön trinken? Nein, das ist nur ihr »Guter Vorsatz #2022: Gesünder leben 😎 Tag 1 ✅«, wie sie unter dem Bild schreibt.

Soll uns das Foto unterbewusst etwas über den Zustand der Ampelkoalition sagen? Weil die grünen Blättchen von den vielen gelben Zitronen runtergedrückt werden und Rot alles in der Hand hat? Nein, nein, nur Zufall.

Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung für Embeds von Instagram widerrufen und Seite neu laden doc-1fnglp0br0 Externer Inhalt: Instagram Um Ihre personenbezogenen Daten zu schützen, haben wir das automatische Laden der Inhalte von Instagram blockiert. Wenn Sie Inhalte dieses Anbieters künftig auf SZ-Magazin.de anzeigen möchten, stimmen Sie bitte den unten genannten Bedingungen zu. (Sie können an dieser Stelle jederzeit Ihre Zustimmung widerrufen.) Zustimmen und laden Ich bin einverstanden, dass ich diesen Inhalt angezeigt bekomme und dadurch meine personenbezogenen Daten an den Betreiber des Portals, von dem der Inhalt stammt, weitergegeben werden, so dass dieser mein Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen finden Sie im Bereich Datenschutz.

Wer schreibt hier? Superminister Robert Habeck.

Hat er die Holzvertäfelung selbst geschnitzt? Kann sein, denn er ist hier in seiner Heimat. Habeck schreibt: »Nach einer aufregenden Woche führte mich mein erster Antrittsbesuch nicht nach Brüssel oder Washington, sondern zur IHK in meinen Wahlkreis.«

Was macht ihm so gute Laune? »Danke, dass Ihr mich so spät freitags noch empfangen habt«, schreibt Habeck und zählt die Themen des Abends auf, über die er doziert hat: »(...) wirtschaftliche Lage der Unternehmen im zweiten Corona-Winter, die Situation der Werften, der Ausbau der Erneuerbaren, Energiepreise, Wasserstoff – die Agenda der Legislatur...«

Die Nacht war lang, oder? Nächstes Mal wird ihm keiner mehr aufmachen.

Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung für Embeds von Instagram widerrufen und Seite neu laden doc-1fnglp2t90 Externer Inhalt: Instagram Um Ihre personenbezogenen Daten zu schützen, haben wir das automatische Laden der Inhalte von Instagram blockiert. Wenn Sie Inhalte dieses Anbieters künftig auf SZ-Magazin.de anzeigen möchten, stimmen Sie bitte den unten genannten Bedingungen zu. (Sie können an dieser Stelle jederzeit Ihre Zustimmung widerrufen.) Zustimmen und laden Ich bin einverstanden, dass ich diesen Inhalt angezeigt bekomme und dadurch meine personenbezogenen Daten an den Betreiber des Portals, von dem der Inhalt stammt, weitergegeben werden, so dass dieser mein Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen finden Sie im Bereich Datenschutz.

Wer scherzt hier? Gesundheitsminister Karl Lauterbach.

Selbstgemacht mit Photoshop? Nein. »Das habe ich im Netz gefunden«, schreibt Lauterbach. Gut, dass es keinen Minister für Internet und Copyright gibt.

Hat Lauterbach noch einen guten Corona-Tipp? Ja, er rät unter dem Post noch: »Testen, sehr kleine Gruppen, Mundschutz wo nötig und alleine Fernsehen bei Symptomen.«

Man soll in Quarantäne 14 Tage lang deutsches Fernsehen anschauen? Ja, stärker kann man den Druck auf Ungeimpfte nicht erhöhen.



Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung für Embeds von Instagram widerrufen und Seite neu laden doc-1fnglp5300 Externer Inhalt: Instagram Um Ihre personenbezogenen Daten zu schützen, haben wir das automatische Laden der Inhalte von Instagram blockiert. Wenn Sie Inhalte dieses Anbieters künftig auf SZ-Magazin.de anzeigen möchten, stimmen Sie bitte den unten genannten Bedingungen zu. (Sie können an dieser Stelle jederzeit Ihre Zustimmung widerrufen.) Zustimmen und laden Ich bin einverstanden, dass ich diesen Inhalt angezeigt bekomme und dadurch meine personenbezogenen Daten an den Betreiber des Portals, von dem der Inhalt stammt, weitergegeben werden, so dass dieser mein Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen finden Sie im Bereich Datenschutz.

Wer gibt sich da so zugewandt und aufmerksam? Bundesinnenministerin Nancy Faeser.

Was soll uns dieses Foto sagen? Erzählen Sie mir von Ihren Problemen, liebe Bürger und Bürgerinnen, ich notiere sie alle.

Gerne, also die Mieten sind zu hoch und... Moment, Sie schreiben ja gar nicht mit. Doch, doch, reden Sie einfach weiter.

Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung für Embeds von Instagram widerrufen und Seite neu laden doc-1fnglp7hc0 Externer Inhalt: Instagram Um Ihre personenbezogenen Daten zu schützen, haben wir das automatische Laden der Inhalte von Instagram blockiert. Wenn Sie Inhalte dieses Anbieters künftig auf SZ-Magazin.de anzeigen möchten, stimmen Sie bitte den unten genannten Bedingungen zu. (Sie können an dieser Stelle jederzeit Ihre Zustimmung widerrufen.) Zustimmen und laden Ich bin einverstanden, dass ich diesen Inhalt angezeigt bekomme und dadurch meine personenbezogenen Daten an den Betreiber des Portals, von dem der Inhalt stammt, weitergegeben werden, so dass dieser mein Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen finden Sie im Bereich Datenschutz.

Wer postet hier? Justizminister Marco Buschmann.

Etwas langweiliges Foto, oder? Nein, das Bild ist eine Sensation!

Oh, wie aufregend, warum? Es ist das erste Foto, das Buschmann von sich postet, auf dem er keine Brille trägt.

Okay, nicht direkt Bunte-Titelgeschichte, oder? Eher nicht. Aber es kann ja nicht jeder den schwarzen Gürtel in Selbstinszenierung haben wie Christian Lindner.

Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung für Embeds von Instagram widerrufen und Seite neu laden doc-1folc0bnj0 Externer Inhalt: Instagram Um Ihre personenbezogenen Daten zu schützen, haben wir das automatische Laden der Inhalte von Instagram blockiert. Wenn Sie Inhalte dieses Anbieters künftig auf SZ-Magazin.de anzeigen möchten, stimmen Sie bitte den unten genannten Bedingungen zu. (Sie können an dieser Stelle jederzeit Ihre Zustimmung widerrufen.) Zustimmen und laden Ich bin einverstanden, dass ich diesen Inhalt angezeigt bekomme und dadurch meine personenbezogenen Daten an den Betreiber des Portals, von dem der Inhalt stammt, weitergegeben werden, so dass dieser mein Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen finden Sie im Bereich Datenschutz.

Wer postet hier? Landwirtschaftsminister Cem Özdemir. Er schreibt: »Und weil es gerade alle machen. Ein Foto (fast) aus meinem Archiv 😉. Großen Respekt & von Herzen alles Gute, Frau #Merkel. Foto: @ekofreezy.«

Das ist aber nicht Angela Merkel? Nein.

... und auch nicht Cem Özdemir. Genau, sondern der Rapper Eko Fresh.

Ok, Humor hat er, unser Landwirtschaftsminister Özdemir. Den wird er auch brauchen, wenn er mit den deutschen Schweinezüchtern über das Thema »Tierwohl« reden möchte.

Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung für Embeds von Instagram widerrufen und Seite neu laden doc-1folcslit0 Externer Inhalt: Instagram Um Ihre personenbezogenen Daten zu schützen, haben wir das automatische Laden der Inhalte von Instagram blockiert. Wenn Sie Inhalte dieses Anbieters künftig auf SZ-Magazin.de anzeigen möchten, stimmen Sie bitte den unten genannten Bedingungen zu. (Sie können an dieser Stelle jederzeit Ihre Zustimmung widerrufen.) Zustimmen und laden Ich bin einverstanden, dass ich diesen Inhalt angezeigt bekomme und dadurch meine personenbezogenen Daten an den Betreiber des Portals, von dem der Inhalt stammt, weitergegeben werden, so dass dieser mein Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen finden Sie im Bereich Datenschutz.

Äh, wer war das noch mal? Klara Geywitz, Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen.

Was will der Mann mit dem Kartoffelsack von ihr? Geywitz schreibt erklärend unter dem Post: »Antrittsgeschenk der brandenburgischen Bauern. Das gibt Energie.«

Das Ministerinnen-Leben ist nicht immer ein Rausch, oder? Nö.

Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung für Embeds von Instagram widerrufen und Seite neu laden doc-1folc0k8c0 Externer Inhalt: Instagram Um Ihre personenbezogenen Daten zu schützen, haben wir das automatische Laden der Inhalte von Instagram blockiert. Wenn Sie Inhalte dieses Anbieters künftig auf SZ-Magazin.de anzeigen möchten, stimmen Sie bitte den unten genannten Bedingungen zu. (Sie können an dieser Stelle jederzeit Ihre Zustimmung widerrufen.) Zustimmen und laden Ich bin einverstanden, dass ich diesen Inhalt angezeigt bekomme und dadurch meine personenbezogenen Daten an den Betreiber des Portals, von dem der Inhalt stammt, weitergegeben werden, so dass dieser mein Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen finden Sie im Bereich Datenschutz.

Ist das Foto absichtlich gepostet worden? Ja, von Steffi Lemke, der neuen Ministerin für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz.

Ok, und warum? Gute Frage. Sie schreibt zumindest darunter:

»Auf gehts! ... #mittwoch«

Sind noch Plätze frei in den Social-Media-Schulungen im Bundestag? Hoffentlich.

Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung für Embeds von Instagram widerrufen und Seite neu laden doc-1folc0msa0 Externer Inhalt: Instagram Um Ihre personenbezogenen Daten zu schützen, haben wir das automatische Laden der Inhalte von Instagram blockiert. Wenn Sie Inhalte dieses Anbieters künftig auf SZ-Magazin.de anzeigen möchten, stimmen Sie bitte den unten genannten Bedingungen zu. (Sie können an dieser Stelle jederzeit Ihre Zustimmung widerrufen.) Zustimmen und laden Ich bin einverstanden, dass ich diesen Inhalt angezeigt bekomme und dadurch meine personenbezogenen Daten an den Betreiber des Portals, von dem der Inhalt stammt, weitergegeben werden, so dass dieser mein Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen finden Sie im Bereich Datenschutz.

Wer postet hier so nett? Bettina Stark-Watzinger, die Ministerin für Bildung und Forschung. Sie wünscht »viel Erfolg bei allem, was ihr euch für 2022 vorgenommen habt«.

Was hat sie sich denn vorgenommen? »Ich persönlich möchte das neue Jahr dazu nutzen, um #Bildungsgerechtigkeit und soziale Mobilität stärker in den Fokus zu nehmen«, scheibt sie.

Wow. Ich hab mir nur vorgenommen, fünf Kilo abzunehmen und weniger Netflix zu schauen. Jeder, wie er kann.

Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung für Embeds von Instagram widerrufen und Seite neu laden doc-1fontgrvs0 Externer Inhalt: Instagram Um Ihre personenbezogenen Daten zu schützen, haben wir das automatische Laden der Inhalte von Instagram blockiert. Wenn Sie Inhalte dieses Anbieters künftig auf SZ-Magazin.de anzeigen möchten, stimmen Sie bitte den unten genannten Bedingungen zu. (Sie können an dieser Stelle jederzeit Ihre Zustimmung widerrufen.) Zustimmen und laden Ich bin einverstanden, dass ich diesen Inhalt angezeigt bekomme und dadurch meine personenbezogenen Daten an den Betreiber des Portals, von dem der Inhalt stammt, weitergegeben werden, so dass dieser mein Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen finden Sie im Bereich Datenschutz.

Wer postet hier? Claudia Roth, Kulturstaatsministerin.

Was lernen wir? Es spielt zwar keine Blaskapelle die Nationalhymne, wenn du am Flughafen landest – aber dafür kann man als Kulturstaatsministerin entspannt in Paris ins Museum gehen und wie Claudia Roth hier Rio-Reiser-Zitate posten, während die anderen von Staatskrise zu Staatskrise hetzen.

Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung für Embeds von Instagram widerrufen und Seite neu laden doc-1folcsorv0 Externer Inhalt: Instagram Um Ihre personenbezogenen Daten zu schützen, haben wir das automatische Laden der Inhalte von Instagram blockiert. Wenn Sie Inhalte dieses Anbieters künftig auf SZ-Magazin.de anzeigen möchten, stimmen Sie bitte den unten genannten Bedingungen zu. (Sie können an dieser Stelle jederzeit Ihre Zustimmung widerrufen.) Zustimmen und laden Ich bin einverstanden, dass ich diesen Inhalt angezeigt bekomme und dadurch meine personenbezogenen Daten an den Betreiber des Portals, von dem der Inhalt stammt, weitergegeben werden, so dass dieser mein Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen finden Sie im Bereich Datenschutz.

Huch, wer ist das denn? Lars Klingbeil, der neue SPD-Vorsitzende. Das ist sein letzter Post des Jahres 2021, mit dem er allen wünscht, dass sie gut ins neue Jahr kommen.

Corona, Wahl, Querdenker: War ein hartes Jahr für Politiker, oder? Wenn man zum Trost Katzenpullover anziehen muss: definitiv.