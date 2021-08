Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung für Embeds von Instagram widerrufen und Seite neu laden doc-1fddscm8f0 Externer Inhalt: Instagram Um Ihre personenbezogenen Daten zu schützen, haben wir das automatische Laden der Inhalte von Instagram blockiert. Wenn Sie Inhalte dieses Anbieters künftig auf SZ-Magazin.de anzeigen möchten, stimmen Sie bitte den unten genannten Bedingungen zu. (Sie können an dieser Stelle jederzeit Ihre Zustimmung widerrufen.) Zustimmen und laden Ich bin einverstanden, dass ich diesen Inhalt angezeigt bekomme und dadurch meine personenbezogenen Daten an den Betreiber des Portals, von dem der Inhalt stammt, weitergegeben werden, so dass dieser mein Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen finden Sie im Bereich Datenschutz.

Wer ist hier im Wahlkampfmodus? Christian Lindner (FDP-Spitzenkandidat)

Seine Botschaft: Was geht, Jungwähler? Euer Christian chillt mal wieder die Basis im nicen FDP-Twitch-Stream beim Mario-Kart-Zocken. Checkt mal den Regenbogen-EU-Flaggen-Remix im Hintergund aus, korrekte Vibes hier, und natürlich haben wir einen Einhorn-Schwimmring am Start, hinten rechts, darin rauchen wir nachher alle noch im Whirlpool Shisha mit Champagner-Tabak.

Das denkt das Wahlvolk: Christian Linder ist der Benjamin Button des Bundestags: Er war schon als Kind ein sehr alter Mann.

Wer ist hier im Wahlkampfmodus? Tilman Kuban, Bundesvorsitzender der Jungen Union (rechts).

Seine Botschaft: Mit Leih-E-Rollern, hochgekrempelten Ärmeln und Sonnenbrillen symbolisieren wir diese einzigartige Aufbruchsstimmung und Innovationskraft, die Deutschland schon in den letzten 16 Jahren so ausgezeichnet hat.

Das denkt das Wahlvolk: Wenn er seine Haare noch etwas mehr verstrubbelt, ist Tilman Kuban der deutsche Boris Johnson.

Wer ist hier im Wahlkampfmodus? Olaf Scholz (SPD-Kanzlerkandidat)

Seine Botschaft: Mit der Windkraft im Rücken, visionärem Blick und furchtlos offen gelassenem Helmgurt steht hier der Mann, den dieses Land so dringend braucht: Olaf Obama, äh, Scholz.

Das denkt das Wahlvolk: Wovor schützt man sich am Boden stehend unter freiem Himmel mit einem Helm? Falls das geschätze 50 Tonnen schwere Windrad auf ihn fällt? Und wenn das passiert, wird der Helm was genau vereiteln?

Wer ist hier im Wahlkampfmodus? Annalena Baerbock (Grünen-Kanzlerkandidatin)

Ihre Botschaft: Der Auftakt meiner Kanzlerinnenkandidatur war vielleicht hier und da etwas holprig, aber da ist noch alles drin.

Das denkt das Wahlvolk: Mit ihrer rockigen Lederjacke und dieser ausgestreckten Helene-Fischer-Hand könnte Annalena Baerbock auch gut im ZDF-Fernsehgarten Schlager singen.

Wer ist hier im Wahlkampfmodus? Armin Laschet (CDU/CSU-Kanzlerkandidat)

Seine Botschaft: Hier schreiten zwei große Visionäre unserer Zeit Seite an Seite in Richtung Zukunft. Elon Musk war offenbar sehr erfreut, Armin Laschet treffen zu dürfen.

Das denkt das Wahlvolk: Am wenigsten Schaden könnte Armin Laschet im verbleibenden Wahlkampf anrichten, wenn Elon Musk ihn mit seinem Spaceship bis Ende September ins All schießt.

Wer ist hier im Wahlkampfmodus? Friedrich Merz (CDU-Kanzlerkandidat der Herzen)

Seine Botschaft: Von wegen, mich interessiert nur die Wirtschaft, hier, schaut mal: Ich pflanze so ein Baum-Ding. An der Stelle vielen Dank an die Firma Heil- und Mineralquellen Germete, die das alles finanziert.

Das denkt das Wahlvolk: So retten wir das Klima: Vier alte weiße Männer setzen im Nirgendwo ein schwaches Pflänzchen ein, das morgen von einem Reh gefressen wird.

Wer ist hier im Wahlkampfmodus? Markus Söder (CSU-Ministerpräsident und CDU/CSU-Kanzlerkandidat 2025)

Seine Botschaft: Ja, von mir aus, wählt doch den Dings, äh, Achim.

Das denkt das Wahlvolk: Wenn dir jemand die Faust zum Corona-Gruß hinhällt und du ihn mit dem Ellenbogen wegcheckst wie einen russischen Eishockeyspieler 1980 im Olympia-Finale gegen die USA – dann ist ja schwesterparteilich alles im Lot.

Wer ist hier im Wahlkampfmodus? Gerhard Schröder (SPD-Ex-Kanzler)

Seine Botschaft: Haha, da hab ich im Wahlkampf mal wieder so richtig ’nen dollen Spruch rausgehauen mit der Currywurst, nich? Also, wenn der Olaf beim nächsten Wahlkampf-Fototermin vom Windrad fällt, ruft an, Leute! Ich sag der Soyeon, Sie soll schon mal am Zaun vom Kanzleramt rütteln.

Das denkt das Wahlvolk: Schade, dass Gerhard Schröder so selten in Südkorea ist, jetzt, wo er da doch Familie hat.

Wer ist hier im Wahlkampfmodus? Alice Weidel (AfD-Spitzenkandidatin)

Ihre Botschaft: Wir halten hier oben schon mal Ausschau nach der afghanischen Flüchtlingswelle.

Das denkt das Wahlvolk: Auf der nach unten offenen »Am falschen Ort grinsen«-Laschet-Messskala ist dieses Foto im guten Geschmacklos-Mittelfeld. Die Deutschlandfahne hing auf Halbmast zur Erinnerung des 60. Jahrestags des Baus der Berliner Mauer.

Wer ist hier im Wahlkampfmodus? Janine Wissler (Spitzenkandidtin der Partei Die Linke)

Ihre Botschaft: Gerade in schwierigen Zeiten kann ein Tierfoto nicht schaden.

Das denkt das Wahlvolk: Angesichts der zur Verfügung stehenden Alternativen könnte ich mir ein Nagetier im Kanzleramt immer mehr vorstellen.

Wer ist hier im Wahlkampfmodus? CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak

Seine Botschaft: Der niedliche Welpe namens Puma wird uns doch ein paar Hundefreunde-Stimmen verschaffen, oder?

Das denkt das Wahlvolk: Der ist aber noch jung, und so tapsig, niedlich, aber er muss noch viel lernen. Und der Hund in seinem Arm ist auch süß.