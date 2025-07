Man muss die Zeste feiern

Wurm drin: Benoît François ist ein in Berlin lebender französischer Künstler. Seine Arbeiten reichen von der Malerei über Skulpturen bis hin zum Design. Für das SZ-Magazin lässt er in seinem Werk Reversed Mythology einen goldenen Wurm aus einer Orange hervorschlüpfen. Seine Arbeiten waren bereits in der Tate Gallery of Modern Art in London zu sehen. Aktuell arbeitet François an einer Schmuckkollektion.