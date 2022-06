Warum Ungeduld uns schadet

Die Zeitenwende, von der der Kanzler sprach, als der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine begann, ist auch eine Wende in der Empfindung der Zeit. Bis dahin passierte, was passierte, schnell, und ebenso schnell konnten schlechte Nachrichten wieder verjagt werden. Bei Twitter gibt es nie Sendeschluss, und wenn alles zu viel wird, wartet – schnell weiter – das Video eines Babyotters, der mit Steinen spielt. Doch mit einem Krieg in Europa, so ungerecht und brutal, ist das anders. Die Berichte und