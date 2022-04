In Schale geschmissen

Mancher Landwirt schwört, er könne jede seiner Hennen an ihrem Ei erkennen: Eier sind Unikate, und jede Henne hat ihr eigenes Design. Im Handel werden sie trotzdem streng kategorisiert, nach Größe, Gewicht, Farbe. In diesem Sinne hat der Berliner Typograf diese Druckvorlage gezeichnet. Damit bringt er nicht nur alle Menschen zu Ostern in die Lage, genau zu prüfen, was für ein Ei da im Nest liegt oder am Strauch hängt. »Wir beschweren uns ja gern über die Bürokratie«, sagt Spiekermann, »aber so wissen auch die Hennen genau, was sie legen sollen.«