Die Magie des Banh Mi liegt nicht im Baguette. Das Brot für die wunderbaren vietnamesischen Sandwiches, Banh Mi, wird zwar etwas anders gebacken als Baguette in Frankreich, aber der Unterschied ist nicht sehr groß – von mir aus können Sie auch schwäbische Seelen verwenden, mit der richtigen Füllung wird daraus immer noch ein erstklassiges Banh Mi.

Sie leuchten besonders schön, die Banh-Mi-Stände in Vietnam, meist sitzt eine schmale Glasvitrine mit knusprig-goldenen Baguettes und vielen bunten, aber sehr geordneten Zutaten auf einem kleinen Wagen mit mehr oder weniger gekühlten Fächern für empfindliche Vorräte. Im Unterschied zu vielen anderen Streetfood-Spezialisten brauchen die Verkäufer vietnamesischer Sandwiches keine Kohlenfeuer, keine rauchenden Woks mit Frittierfett und auch keine großen Töpfe mit träge blubbernder Suppe. Vor allem aber ist die Verbindung aus französischer Baguette-Kultur mit vietnamesischen Kräutern, knackigen Pickles und aromatischen Saucen sehr glücklich. Eine neue Sandwichwelt, weit weg von Wurstbrot und Croque Monsieur. Nach Fastenzeit und Osterfest passt diese vietnamesische Brotzeit gut zu frühlingshafter Aufbruchsstimmung, finde ich. Und vielleicht hilft Ihnen mein Ostereier-Banh-Mi auch dabei, hartgekochte Ostereier gut zu verwenden. Mir gefällt die Variante mit würzigem Hackfleisch besonders gut, oft wird das Baguette stattdessen aber auch mit Leberwurst oder Mayonnaise bestrichen. Sie könnten auch Tofu zerkrümeln und dann wie das Hackfleisch zubereiten.

Beim Fotografieren brauche ich ein paar Augenblicke, bis alles gut aussieht und scharf gestellt ist. Manchmal liegt dann eine Zutat länger als geplant in der Pfanne, so auch das karamellisierende Hackfleisch für die Banh Mi – normalerweise soll es am Ende mit wenig Flüssigkeit saftig glasiert sein, diesmal war es schon ein wenig knusprig. Sicher nicht authentisch, aber beide Varianten sind ziemlich gut – probieren Sie es aus!

Banh Mi Sandwiches mit vietnamesischer Hackfleischsauce und Ostereiern

Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung für Embeds von Vimeo widerrufen und Seite neu laden doc-1gt5k9l8m0 Externer Inhalt: Vimeo Um Ihre personenbezogenen Daten zu schützen, haben wir das automatische Laden der Inhalte von Vimeo blockiert. Wenn Sie Inhalte dieses Anbieters künftig auf SZ-Magazin.de anzeigen möchten, stimmen Sie bitte den unten genannten Bedingungen zu. (Sie können an dieser Stelle jederzeit Ihre Zustimmung widerrufen.) Zustimmen und laden Ich bin einverstanden, dass ich diesen Inhalt angezeigt bekomme und dadurch meine personenbezogenen Daten an den Betreiber des Portals, von dem der Inhalt stammt, weitergegeben werden, so dass dieser mein Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen finden Sie im Bereich Datenschutz.

Zubereitungszeit 30 Back/Gesamtzeit 20 Schwierigkeit Rezept-Typ:

Vietnamesische Rezepte

Sandwich-Rezepte

Zutaten: Für 4 Personen 4 Knoblauchzehen Knoblauch

3 EL Öl

2 TL Fünf-Gewürze-Pulver

1 TL Chiliflocken – nicht übertrieben scharf, sonst reicht evtl. auch weniger Chili

1 EL Zucker gehackt (20 g) Zucker

300 g Schweinehackfleisch Hackfleisch, Schweinehack

2 EL vietnamesische Fischsauce Fischsauce ½ Gurke

½ Bund Koriander

6 hartgekochte Ostereier Ei

1-2 Baguettes Baguette, Brot

125 g knackige Gemüsepickles (aus dem Glas oder siehe Tipp) eingelegtes Gemüse

2 EL Butter

Salz, Pfeffer

1. Backofen auf 220 Grad vorheizen (Umluft 200 Grad). Eine sehr würzige Hackfleischsauce vorbereiten: Knoblauchzehen schälen und fein hacken. 3 EL Öl erhitzen, Knoblauch, Fünf-Gewürze-Pulver, Chiliflocken und Zucker zugeben und ca. 10 Sek. rösten. Das Hackfleisch zugeben und 4-5 Min. braten, dabei ab und zu umrühren. Mit 1-2 EL Fischsauce abschmecken und glasieren, vom Herd nehmen und etwas abkühlen.

2. Die Gurke schälen, der Länge nach vierteln, entkernen und schräg in dünne Scheiben schneiden. Koriander waschen, trocken schütteln und zupfen, die Stiele fein schneiden. Eier pellen und in Scheiben schneiden.

3. Baguette im Ofen nochmal 5 Min. aufbacken, damit es schön warm und richtig knackig wird. Der Länge nach auf-, aber nicht durchschneiden, quer in 4 Sandwiches teilen, buttern und dann mit der Hackfleischsauce bestreichen. Gurke, Koriander, Eier und Pickles auf den Baguettes verteilen, leicht salzen.

Tipp: Rettich mit Chili und Karotten pickeln

Zubereitungszeit 20 Ziehzeit 1,5 Schwierigkeit

Zutaten: Für 4 Personen 400 g Rettich

100 g Möhren Karotte, Möhre

2 milde, große, rote Chilischoten Chili

1 TL Salz

125 ml Reisessig (oder ein anderer milder Essig) Reisessig, Essig

3 EL Vollrohrzucker Zucker

1 EL Fischsauce Optional

halbreife Mango Mango

Radieschen

Mairübchen Mairübe, Mairübchen

Wassermelonenrettich

Rettich und Möhren schälen, Rettiche der Länge nach vierteln, die Stücke in dünne Scheiben schneiden. Möhren 2 mm dick stifteln (das Gemüse können Sie variieren, einfach einen Teil davon durch andere Sorten ersetzen, siehe optionale Zutaten). Chilischoten in schmale Ringe schneiden. Das Gemüse mit dem Salz in einer Schüssel mischen, leicht massieren, 30 Min. stehen lassen. Reisessig und Vollrohrzucker aufkochen, abkühlen, mit Fischsauce abschmecken. Rettichmischung in einem Küchentuch auspressen, in ein Einmachglas schichten und mit der Marinade begießen. Mindestens 1 Stunde durchziehen lassen, das Gemüse hält sich im Kühlschrank problemlos 2-3 Wochen.