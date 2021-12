Wie pflegen Sie Ihre Stimmbänder, Michael Patrick Kelly?

Geboren: 5. Dezember 1977 in Dublin

Beruf: Komponist, Musiker und Sänger

Ausbildung: Homeschooling

Status: Ich bin dann mal zurück

Michael Patrick Kelly, kurz Paddy, drittjüngstes Mitglied der Kelly Family, hing in den Neunzigern als Bravo-Liebling in so ziemlich jedem Jugendzimmer. In Dublin in einem Campingwagen geboren, wuchs Kelly auf einem Hausboot auf und reiste mit der Family gut zwölf Jahre lang als Straßenmusiker durch Europa und die USA. Er war 15, als er den Song An Angel komponierte, der 1994 für die Pop- und Folkband den Durchbruch bedeutete. Wie alle seine Geschwister trug er die Haare lang. Mittlerweile ist Kelly 44, nennt sich Michael Patrick und hat sich Anfang der 2000er nicht nur musikalisch von seiner Familie, sondern auch von seiner Haarpracht getrennt. Unsere Fragen über die Familie ließ er unbeantwortet. Der frühe Ruhm, Rampenlicht, kreischende Fans, Familienzwist – alles zu viel. Als sein Vater Dan gestorben war, machte Michael Patrick Kelly sich wie andere aus der Familie selbstständig, veröffentlichte 2003 sein Debütalbum In Exile – und zog 2004 die Reißleine: Für sechs Jahre ging Kelly in ein Kloster in Frankreich, wo er als Bruder John Paul Mary Philosophie und Theologie studierte und das Schweigen lernte. »Dort habe ich meinen Frieden gefunden«, sagt er. Auf die Bühne zieht es ihn weiter, 2018 als Juror bei The Voice of Germany und nun will er mit seinem fünften Album B.O.A.T.S. 2022 auf Tour gehen.