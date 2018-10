Ein Spiel um Leben und Tod

»Papa? Die Leute sagen, im Zehnten gäbe es eine Fusillade. Was ist eine Fusillade?« - »Eine Schießerei.« - »Und wo ist das Zehnte Arrondissement?« - »Im Norden, irgendwo zwischendrin.«

»Papa« ist einsilbig und hat gerade andere Probleme. Pogba hat zum wiederholten Mal die deutsche Abwehr geprüft und ich überlege mir wie ich am Montag den spottenden französischen Kollegen gegenübertreten soll wenn das so weitergeht. Hier spielt Frankreichs Goldene Generation gegen einen müden Weltmeister. Das war damals schon sichtbar, vor 3 Jahren, 2015, am 13. November im Stade de France.

Es ist unser erster Besuch im französischen Nationalstadion. Für den Gästeblock des DFB gab es keine Karten mehr, also sitzen wir mittendrin, in der blauweißroten Menge. Auf unserem Platz liegt eine Trikolore mit Pappenstiel bereit, mein Sohn wiegt sie nachdenklich in der Hand bevor er sie mit Nachdruck auf dem Nachbarsitz ablegt. Auch nach vielen Jahren in Frankreich ist Assimilation für uns kein Thema – und beim Fußball schon gleich gar nicht. Wir ziehen die schwarzrotgoldenen Schals fest, die umgebenden Franzosen nicken uns aufmunternd zu, heute Abend zeigt der Fußball sein freundliches Gesicht.

Das Spiel wogt, Jogi wandert in der Übungsleiter-Zone umher, die Herbstnacht ist kalt. Nach 20 Minuten hören wir einen lauten Knall. Vor den Eingängen im Osten hat sich der erste Attentäter in die Luft gesprengt und tötet einen Passanten. Kurz darauf: noch eine Explosion. Der zweite Attentäter stirbt. Die beiden haben es nicht rechtzeitig ins Stadion geschafft und es versäumt, die Sprengsätze in der Menschentraube vor den Toren zu zünden. »Typisch Araber, kommen zum eigenen Attentat zu spät«, wird in ein paar Tagen ein zynischer Bekannter sagen. Und der Sohn wird antworten: »Wegen diesem Rassismus gibt es überhaupt erst Attentate.«

Davon wissen wir im Stadion aber noch nichts. »War das eine Explosion?«, fragt der Sohn, und der Vater spricht den Satz, der in die Familiengeschichte eingehen wird: »Das war nur ein Böller. Eine richtige Explosion wäre viel lauter. Ich hab das bei der Bundeswehr oft erlebt.« Mit der Pubertät, so sagt man, begänne der Zweifel an der Unfehlbarkeit des Vaters. Bei meinem Sohn hat die Pubertät so gesehen im Stade de France begonnen.

Offiziell ist immer noch nichts passiert. Das Telefon und die Pushnachrichten bleiben in der Tasche, was soll an so einem Abend im französischen Herbst auch sonst noch wichtiges geschehen? In der 45. Minute schießt Giroud das 1:0. Das Stadion jubelt, wir sitzen einsam. Gignac schiebt in der 86. noch einen nach. Deutschland hat 0:2 verloren. Der Stadionsprecher verkündet im Ton einer Bahnhofsdurchsage, dass die Osttore geschlossen seien, es hätte ein »externes Ereignis« gegeben und man solle doch bitte die anderen Ausgänge benutzen. Wir bahnen uns einen Weg unter den Tribünen, durch diese vernachlässigte Rückseite einer glänzenden Stadionarchitektur, wo die unvernähten Fäden einfach so herumhängen, durch dämmerige Kanäle zwischen Beton, Toilettentüren und verwirrenden Treppenläufen.

Plötzlich kommen Menschen aus dem Dunkel uns entgegen gerannt, die Leute neben uns machen kehrt und schon laufen auch wir beide, versuchen uns an den Händen zu halten, nicht zu stolpern und uns nicht zu verlieren. Das ist Massenpanik in ihrer embryonalen Form, sie ergreift vielleicht hundert Menschen, dauert keine zwei Minuten und lässt doch erahnen, wie die Angst uns in einer Kettenreaktion zu einer rücksichtslos brandenden Welle werden ließe. Wir haben nie erfahren, was dort vor uns im Dunkel geschehen war.

Die Menschen sammeln sich im Innenraum. Das hell erleuchtete Oval, von ein paar Tausend Fußballfans bevölkert, wirkt zunächst fast behaglich. Viel mehr jedenfalls als die düsteren Gänge unter den Tribünen, die in die ungewisse Welt vor den Toren führen. Denn dort draußen — so viel haben wir auch ohne präzise Informationen verstanden — liegt eine Bedrohung, die im Moment niemand in Worte fassen kann. Auf dem Rasen stehen wir für unbestimmte Zeit. Die daheim gebliebene Mutter wird per SMS gewarnt: »Wir bleiben noch im Stadion, mach dir keine Sorgen.« - »Warum soll ich mir Sorgen machen?«, fragt sie. Fußball schauen ist definitiv nicht ihr Ding. »Mach den Fernseher an.« Ein paar Sekunden später kommt ein »Merde!« zurück. Dann bricht das Netz zusammen. 80.000 Besucher wollen eine Nachricht an Familie und Freunde absetzen.

Im Innenraum ist es eigentlich ganz spannend. Wir kennen das nur aus dem Fernsehen, wenn in der Dramatik eines besiegelten Abstiegs aufgebrachte Fans aufs Feld stürmen und sich dort im Rauch der Pyros mit Polizisten, Hunden und Pferden ein Gerangel liefern. Hier ist es viel friedlicher. Die Menschen wandern ein wenig umher, tauschen ein paar Worte mit den ebenso ratlosen Nachbarn. Wir machen unsere letzte Packung Kekse auf und versuchen ruhig zu bleiben – da, die elegante sichelförmige Spur einer perfekten Grätsche, mindestens einen Meter lang. Von wem war die wohl? Boateng oder Hummels? Das Ablenkungsmanöver des Vaters fruchtet nicht.

Der Sohn steht wie versteinert, Tränen laufen über seine Backen und er spricht den zweiten Satz für die Familiengeschichte: »Ich möchte in die Schweiz zurück«, sagt er langsam und bestimmt, jedes Wort einzeln betont. Dort wurde der kleine Mann geboren, hat nur diffuse Erinnerungen an die im Land verbrachten ersten Lebensjahre und doch haben es unsere Erzählungen geschafft, das Alpenland im Kopf eines Elfjährigen als Hort des Friedens und der Ordnung zu verankern — Kühe, Bergseen und Schokolade statt die Angst in der Menschenmasse.

Dann müssen wir aber aus dem Stadion raus. Der Sprecher meldet sich wieder und bittet uns, die Anlage über die Westtribüne zu verlassen. Langsam, wie in einer biblischen Wanderungsbewegung machen sich Tausende auf den Weg, die Treppen hoch, unter den Tribünen durch, hinaus, ans Licht. Die Erinnerungen an das »Draußen« sind diffus; blendende Scheinwerfer, huschendes Blaulicht, das Klopfen der Hubschrauber, eine eigenartige Ruhe auf den Straßen, die in diesem von Autobahnen durchzogenen Vorort bedrohlich wirkt.

Wir bewegen uns vorwärts, ohne eine bewusste Entscheidung, geleitet von einem langgezogenen Menschenwurm, der Haltestelle der Stadtbahn entgegen. Polizeiautos blockieren die Seitenstraßen, wir laufen durch ein Spalier von Polizisten. Die Männer und Frauen tragen Schutzwesten über der Zivilkleidung und manche eine Maschinenpistole vor der Brust. Sie halten Taschenlampen, so eigenartig im Untergriff auf Kopfhöhe — ein Bild, das wir bis dahin nur von aufgeregten Polizisten in Vorabendkrimis kannten. Auch bei den echten Beamten hier ist die Nervosität fühlbar; sie leuchten in die vorbeiströmende Menge, die sie zu schützen haben, aus der heraus aber auch ein neuer Angriff stattfinden kann.

Die Nachrichten aus der Innenstadt lassen nichts Gutes verheißen wo fünf Attentäter sind können auch drei weitere auftauchen. Einen Moment überlegen wir, ob es nicht besser wäre, die Menschenmenge zu verlassen, durch das Zwielicht der angrenzenden Büroviertel nach Westen zu laufen zur Metro. Doch wir bleiben — diese zufällig zusammengewürfelte Gemeinschaft von Wanderern strahlt eine Geborgenheit aus, die durch Vernunft nicht zu begründen ist. Das geht auch den anderen so: ein paar deutsche Fans fragen uns nach dem Weg und mit den wenigen, in der Muttersprache gewechselten Sätzen entsteht eine Insel von Frieden und Einvernehmen inmitten von Chaos und Gewalt.

Am Bahnhof der Stadtbahn geht alles geordnet vonstatten. Über breite Rampen steigen die Menschen den Bahnsteigen entgegen, warten diszipliniert auf die Einfahrt der Züge. Im Zug dann erleichterte Gesichter, das Gefühl erst mal entkommen zu sein. Doch schon an der nächsten Station sind die Fahrt und die Illusion der Sicherheit zu Ende. Der Nordbahnhof, der an Wochentagen einem Ameisenhaufen gleicht, wo sich S-Bahn, U-Bahn, Vorortzüge und Fernverkehr kreuzen, ist fast menschenleer. Nur Polizisten mit Hunden markieren den Weg zum Ausgang. »Vite, vite« rufen sie, »schnell, schnell«. Wir gehen zügig, ohne zu verstehen, was denn genau aus dem Dunkel der still liegenden Hallen so bedrohlich sein soll, um uns zur Eile anzutreiben.

Auf dem Bahnhofsvorplatz liest der Sohn ein Straßenschild auf denen immer auch die Nummer des Arrondissements vermerkt sind. »Papa, wir sind in der Sch….. Das Zehnte ist hier!«, ruft er erschrocken aus. Damit liegt er gar nicht so falsch. Man solle sich nicht in den Straßen aufhalten wird uns gesagt, dort würde auf Passanten geschossen. Wir verwerfen also die Idee nach Hause zu wandern und beschließen zur Gare de l‘Est rüber zu gehen. Das sind 400 Meter durch ein paar dunkle Gassen, die sensible Paris-Touristen auch in Nächten ohne Terrorangst meiden. Wir ziehen unsere Schals aus den Jacken drapieren sie gut sichtbar auf den Schultern. »Wir sprechen laut Deutsch, kein Wort Französisch«, ordne ich an.

Das ist ein Akt der Verzweiflung geboren aus einem nicht zu Ende gedachten Gedanken, dass das Gegenüber mit der Waffe im Anschlag doch Frankreich verletzen möchte und nicht den Westen, dass er unterscheiden würde zwischen Zielgruppe und Zuschauer, oder sich sogar wohlwollend einer längst vergangenen Arabisch-Deutschen Interessengemeinschaft erinnert. Das mag im Nachhinein schwachsinnig oder gar beschämend sein, in diesem Augenblick aber sind alle Mittel recht, den Sohn und das eigene Leben zu retten.

Die Metro riecht wie gewohnt, heimatlich fast, nach Funkenflug, Staub und abgeriebenem Gummi. Zwei Metrolinien sind außer Dienst. Auf der dritten zuckelt nach endlosem Warten quietschend eine Bahn ein. Die wenigen Fahrgäste sitzen schweigend. Der Zug bringt uns fast bis nach Hause — von der Metrostation sind es nur hundert Meter bis zur Haustür. Jetzt dürfte uns nichts mehr passieren. Wir machen dennoch einen kleinen Umweg; an der Ecke hat der »Araber« noch geöffnet — so heißen in Paris die Spätis. Der Patron schiebt mir eine Dose Bier rüber. »Macht zwei Euro.« - »Merci.« Er und ich haben immer nur das Nötigste miteinander geredet, und dankbar nehme ich zur Kenntnis, dass sich das auch heute Abend nicht ändert – für einen Moment ist es, als ob das normale Leben wieder die Oberhand gewinnen könnte.

Die wiedervereinigte Familie versammelt sich vor dem Fernseher. Erschöpft und sprachlos starren wir auf den Bildschirm. Erst morgen werden wir erzählen und gar nicht mehr damit aufhören. Heute Nacht aber wollen wir verstehen, was uns widerfahren ist, das ganze Bild sehen, um das Erlebte und unsere unbestimmte Angst einordnen zu können. Die Live-Schaltungen berichten vom Bataclan Theater, wo um diese Zeit das Sterben noch nicht zu Ende ist. Am Montag werde ich erfahren, dass mein Kollege Oliver mit seinem Sohn beim Konzert der Band Eagles of Death Metal war. Der Sohn hat unverletzt überlebt, Olivier wurde ermordet.

Die Stadt hatte nach ein paar Monaten ihre Leichtigkeit wieder gefunden. Das Bataclan und die Namen der anderen Anschlagsorte werden bis heute kaum ohne Erinnerung an diese Nacht ausgesprochen. Immer wieder gab es danach Zwischenfälle, willkürliche Attacken oder gezieltes Töten, mal ganz nah, mal beruhigend fern. Die Halbwertszeit unserer Unruhe nach diesen Attacken nahm aber beständig ab. Immer rascher gleiten die Gespräche wieder ins Unverfängliche ab, und respektieren das ungeschriebene französische Gesetz, dass man von Sex sprechen darf, nicht aber von Politik und Religion.

Wir finden es normal, dass bei größeren Festen, Demonstarationen oder Gedenkfeiern die Zugänge von Betonblöcken oder quergestellten Lastwagen blockiert werden. Die jungen Soldaten, die in Dreiertrupps mit Kampfanzug und Sturmgewehr durch die Innenstadt patrouillieren werden nicht mehr belächelt. Und bei sehr großen Menschenansammlungen geht mir ein »hier würde es sich lohnen« durch den Kopf.

»Papa«, hat mein Sohn mich vor ein paar Wochen gefragt mit seiner inzwischen kratzigen, brechenden Stimme. »Wann hast du im ganzen Leben am meisten Angst gehabt?« Ich denke kurz nach, weiche aus. »Und du?« Er schaut mich an. »Im Stade de France, damals.« Ich nicke stumm. Ja, ich auch.

