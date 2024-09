Hotel Mama gibt es auch im Urlaub

Nichts gegen die eigenen Eltern, aber der Reiz, mit ihnen zu verreisen, nimmt ungefähr ab dem 16. Lebensjahr steilküstenmäßig ab, weil Malle mit den Jungs oder Mykonos mit den Mädels dann doch andere Ferienerlebnisse verspricht. Mütter und Väter mit Insel-, Yacht- oder Landsitzen natürlich ausgenommen. Die Tendenz zum gemeinsamen Urlauben nimmt im fortgeschrittenen Erwachsenenalter allerdings unter Umständen wieder zu, wie etwa Franck Ribéry gerade beweist. Der Ex-Bayern-Profi postete auf Instagram ein paar Schnappschüsse aus Florenz. Mit am Pool: seine Mutter Marie-Pierre, in einem sommerlichen Tropicana-Top. Ob sie gewusst hat, dass sie gerade nicht für ein gewöhnliches Familienfoto posiert, sondern dass ihr Junge das Foto mit neun Millionen Fans auf Instagram teilt?

Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung für Embeds von Instagram widerrufen und Seite neu laden doc-1i70m5b1a0 Externer Inhalt: Instagram Um Ihre personenbezogenen Daten zu schützen, haben wir das automatische Laden der Inhalte von Instagram blockiert. Wenn Sie Inhalte dieses Anbieters künftig auf SZ-Magazin.de anzeigen möchten, stimmen Sie bitte den unten genannten Bedingungen zu. (Sie können an dieser Stelle jederzeit Ihre Zustimmung widerrufen.) Zustimmen und laden Ich bin einverstanden, dass ich diesen Inhalt angezeigt bekomme und dadurch meine personenbezogenen Daten an den Betreiber des Portals, von dem der Inhalt stammt, weitergegeben werden, so dass dieser mein Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen finden Sie im Bereich Datenschutz.

Auf einem zweiten Foto posiert neben seiner Mutter auch seine Cousine. Alle drei tragen am Spätersommerabend bequeme Freizeitanzüge, Ton in Ton, und machen Victory-Zeichen. Urlaub mit dem Kind hält offenbar jung. Schon vergangenes Jahr hat Ribéry nach einem verlorenen Pokalrundenspiel seine Mutter als die einzige gefeiert, »die ihr Glück und ihr Leben für mich opfert, diejenige, die mich am meisten auf dieser Erde liebt.« Dass er sie im Gegenzug unter die Sonne Italiens (und hoffentlich auch in die Uffizien) entführt, liegt auf der Hand. Aber auch Bradley Cooper jettete vor kurzem nicht nur mit seiner Freundin Gigi Hadid auf die Insel Palmarola. Ebenfalls in der Reisegruppe: seine Mutter Gloria Campano wie auch seine Tochter, was wiederum darauf schließen lässt, warum Mütter beziehungsweise Omas auf einmal wieder so gefragt sind: zum Babysitten.

Als Paar würden manche nicht mal im Traum daran denken, die Schwiegereltern länger als bis zum Espresso nach dem Essen zu ertragen, geschweige denn sie bei sich übernachten zu lassen. Als übernächtigte Eltern erscheint dann ein zweiwöchiger Urlaub im Airbnb mit den »Schwiegis« plötzlich wie ein Fünf-Sterne-Knaller-Angebot. Enthaltene Leistungen: Morgens mit dem Kind Mau Mau oder Kniffel spielen, Gurkensalat raspeln, Schnitzelchen braten, das Leinenhemd von Papa bügeln, abends mit dem Kind ins Bett fallen, während die Eltern eine Piña Colada trinken gehen. Klingt das nicht herrlich? Wie Hadid es fand, dass die Schwiegermutter-in-spe mit an Bord war, ist bislang nicht bekannt. Auf den Paparazzi-Fotos beim Knutschen auf der Yacht war sie immerhin nicht zu sehen.

Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung für Embeds von Instagram widerrufen und Seite neu laden doc-1i70m0h900 Externer Inhalt: Instagram Um Ihre personenbezogenen Daten zu schützen, haben wir das automatische Laden der Inhalte von Instagram blockiert. Wenn Sie Inhalte dieses Anbieters künftig auf SZ-Magazin.de anzeigen möchten, stimmen Sie bitte den unten genannten Bedingungen zu. (Sie können an dieser Stelle jederzeit Ihre Zustimmung widerrufen.) Zustimmen und laden Ich bin einverstanden, dass ich diesen Inhalt angezeigt bekomme und dadurch meine personenbezogenen Daten an den Betreiber des Portals, von dem der Inhalt stammt, weitergegeben werden, so dass dieser mein Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen finden Sie im Bereich Datenschutz.

Blake Lively und Ryan Reynolds nahmen letztes Jahr gleich beide Mütter mit an einen Palmenstrand. Dann kann sich wenigstens kein Partner über die des anderen beschweren. Außerdem haben die beiden auch vier Kinder. Da muss schon sehr viel gekniffelt und geplanscht werden, damit die Eltern mal Zeit für sich haben und Lively all ihre Muschelketten anlegen kann. Bei Chrissy Teigen und John Legend – drei Kinder – kommt ihre Mutter deshalb nicht nur mit in den Urlaub, sie wohnt zeitweise sogar mit der Familie unter einem Dach. Trotz allem Personal gibt es ja niemanden, dem man seine Kinder lieber anvertraut.

Ein besonderer Fall ist übrigens die Familie Kardashian-Jenner. In jeder Staffel ihrer Reality-Show dient der Familienurlaub als Höhepunkt und Schauplatzwechsel. Matriarchin Kris Jenner muss hier vor allem aus Cast-Gründen mit von der Partie sein, als Babysitter sieht man sie eher selten in Aktion. Unvergessen, wie sie in Staffel 7 in der Dominikanischen Republik mit Basthut und Tunika einen Schwimm-Pinguin reiten will, aber – weil leicht angeschickert – sofort Leck schlägt und ins Wasser platscht. Das kommt davon, wenn man im Urlaub nicht genug Aufgaben hat.

Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung für Embeds von Youtube widerrufen und Seite neu laden doc-1i70lunef0 Externer Inhalt: Youtube Um Ihre personenbezogenen Daten zu schützen, haben wir das automatische Laden der Inhalte von Youtube blockiert. Wenn Sie Inhalte dieses Anbieters künftig auf SZ-Magazin.de anzeigen möchten, stimmen Sie bitte den unten genannten Bedingungen zu. (Sie können an dieser Stelle jederzeit Ihre Zustimmung widerrufen.) Zustimmen und laden Ich bin einverstanden, dass ich diesen Inhalt angezeigt bekomme und dadurch meine personenbezogenen Daten an den Betreiber des Portals, von dem der Inhalt stammt, weitergegeben werden, so dass dieser mein Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen finden Sie im Bereich Datenschutz.

Das steht auf dem T-Shirt: Mutti ist die Beste

Das steht auf der Urlaubskarte: Grüße von uns allen

Passender Film: Club Las Piranjas