Das Bestialischste aus aller Welt

Kenner der Maigret-Romane von Georges Simenon wissen, dass der Kommissar im Laufe einer Ermittlung so enorme Mengen von Alkoholika zu sich nimmt, dass man damit normale deutsche Mord-Sachbearbeiter töten könnte: Bier, Wein, Cognac, Calvados, oft sehr angepasst an den jeweiligen Fall. Julian Barnes, der englische Schriftsteller, hat mal bemerkt, Simenon sei womöglich gar nicht aufge­fallen, wie viel sein Geschöpf trinke, weil er selbst damals Alkoholiker gewesen sei; ein wohlmeinender Arzt habe ihm dann nahegelegt, sich an Arbeitstagen auf zwei Flaschen Roten zu beschränken.