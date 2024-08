Schmeckt wie Griechenland ohne Gurke

»Ein schnell zubereitetes Gericht für die heißen Tage des Sommers. Es schmeckt ein wenig nach Griechenland ohne Gurke. Funktioniert als Hauptgang oder als Beilage zu allem, was vom Grill kommt.«

Melonen-Tomaten-Salat mit Kräutern und Fetakäse



Zutaten: Für 4 Personen 500 g Wassermelone ohne Schale Melone

500 g mittelgroße Bio-­Tomaten Tomaten

50 ml Olivenöl Öl

40 ml weißer Balsamico-Essig Balsamico

30 g mittelscharfer Senf Senf

10 g Zucker

10 g Salz

Pfeffer (drei Um­drehungen mit der Mühle) Pfeffer 10 ml Zitronensaft (= ca. ½ Zitrone) Zitrone

12 grüne Oliven ohne Kern Olive

30 g Mandeln mit Haut Mandel

30 Blätter Basilikum (= ca. 10 g) Basilikum

ggf. 5 g Koriander (nach ­Geschmack) Koriander

5 g Schnittlauch (in feine Röllchen geschnitten) Schnittlauch

150 g Fetakäse Feta

Melone in 3 bis 4 cm große Würfel schneiden. Tomaten vierteln, das Kerngehäuse ausschneiden oder mit einem Kaffeelöffel herauskratzen und in einem hohen Becher aufbewahren. Jedes Tomatenviertel noch mal schräg halbieren. Melone und Tomate in eine große Schüssel geben. Tomatenreste im Becher mit einem Pürierstab gut mixen und durch ein feines Sieb in einen anderen hohen Becher passieren. Es sollte 150 ml Flüssigkeit ergeben, eventuell mit Wasser verlängern. In den Becher Öl, Essig, Senf, Zucker, Salz, Pfeffer und Zitronensaft hinzugeben. Mit dem Pürierstab glatt mixen und über die Melonen- und Tomatenstücke gießen. Oliven längs vierteln, jede Mandel in drei Teile schneiden, beides dazugeben. Die Kräuter in grobe Stücke rupfen und mit dem Schnittlauch hinzufügen, alles gut durchrühren. Feta zerkrümeln. Den Salat auf Teller verteilen, den Käse darüberstreuen. Mit Weißbrot servieren.

Die Kräuter lassen sich je nach Geschmack variieren: Rucola, Liebstöckel oder Zitronenmelisse passen ebenfalls. Und den Feta kann man durch Mozzarella oder Burrata ersetzen.