Reis für die Insel

»Mein Mann José María ist Mallorquiner. In unserer Küche zu Hause spielen traditionelle Rezepte von der Insel eine wichtige Rolle. Arroz Brut ist ein Gericht aus der Arme-Leute-Küche Mallorcas. Sommergemüse, ­unterschiedliche Fleischsorten und Gewürze machen dieses Reisgericht zu einer großen Köstlichkeit.«

Arroz Brut mit Safran und Zimt



Zubereitungszeit 60 Back/Gesamtzeit 20 Schwierigkeit Rezept-Typ:

Reis-Rezepte

Bodenständige Rezepte

Familienrezepte

Zutaten: Für 4 Personen 200 g Hühnchenschenkel entbeint (Pollo fino) Huhn

200 g Schweinenacken Schwein

3 Artischocken

100 g grüne Bohnen Bohnen

2 reife Tomaten Tomate

100 g Champignons Pilze

2 Zwiebeln Zwiebel

2 Knoblauchzehen Knoblauch

1 TL mildes Paprikapulver Paprika

½ TL Zimt ½ TL Safranfäden Safran

1 Nelke

1,5 l Gemüsebrühe

220 g Reis (Bomba oder ein anderer Rundkornreis) Reis

½ Bund glatte Petersilie Petersilie

Olivenöl Öl

Salz

Pfeffer

Saft von ½ Zitrone Zitrone

Beide Fleischsorten in Würfel schneiden und in einer großen Pfanne in Olivenöl goldbraun anbraten. Salzen, pfeffern. Zur Seite stellen.

Artischocken putzen und die Böden, je nach Größe, in Viertel oder Achtel teilen. Von den Bohnen die Spitzen schneiden und Bohnen mindestens halbieren. Tomaten halbieren und auf der Vierkantreibe grob reiben. Dabei mit der Schnittfläche beginnen, sodass am Schluss die Tomatenhaut übrig bleibt und nur reines Fruchtfleisch gerieben ist. Champignons in kleine Würfel schneiden. Zwiebeln in feine Würfel schneiden, eine Knoblauchzehe hacken. Beides in Olivenöl glasig dünsten und leicht bräunen. Gewürze zugeben, kurz mitdünsten, dann geriebene Tomaten zugeben. Fleisch dazugeben, dann die Pilze. Alles gut mischen und mit der Brühe aufgießen. 10 Minuten sanft köcheln lassen. Bohnen, Artischocken und Reis dazugeben und das Ganze köcheln lassen, bis der Reis gar ist.

Die Petersilie und die zweite Knoblauchzehe sehr fein hacken und in den letzten Minuten Kochzeit zum Gericht geben. Vor dem Servieren Arroz Brut mit Zitronensaft beträufeln.