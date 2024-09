Apfeltörtchen mit Zwischentönen

Warme Apfeltörtchen mit Apfel-Weißwein-Sauce

»Marzipan macht die Törtchen saftiger, die Kombination mit dem säuerlichen Apfel ist genial. Wer Marzipan nicht so mag, kann stattdessen auch Pistaziencreme nehmen. Dazu passt Vanilleeis.«

Zutaten: Für 4 Personen Für die Törtchen

1 Pkg Tiefkühl-Blätterteig (350 g, aufgetaut) Blätterteig

Mehl zum Ausrollen Mehl

200 g Rosinen Rosine

2 EL Rum Rum

40 g Marzipan Marzipan

1 Bio-Zitrone (Saft) Zitrone

2 EL Wasser Wasser

3 säuerliche Äpfel (ca. 280g Rubinette) Apfel

2 EL Kristallzucker vermischt mit 1 Msp Zimtpulver Zucker

30 g Marillenmarmelade Marmelade Für die Sauce

2 säuerliche Äpfel (ca. 200g, Sorte Rubinette) Apfel

1/4 l Weißwein Weißwein

1/2 Bio-Zitrone (Saft) Zitrone

20 g Kristallzucker Zucker

2 Gewürznelken Nelken

Am Vortag Rosinen in Rum einlegen. Blätterteig auf einer mit Mehl bestreuten Arbeitsfläche mit Nudelholz 3 mm dünn ausrollen. Mit einem runden Ausstecher (ca. 9 cm Durchmesser) Kreise ausstechen und auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen. Die Teigkreise mit einer Gabel mehrmals einstechen. Marzipan mit Zitronensaft und 2 EL Wasser verrühren und dünn auf die Teigkreise auftragen. Dabei ca. 0,5 cm Rand frei lassen (damit der Teigrand beim Backen knusprig wird). Äpfel schälen, vierteln und entkernen. Die Apfelspalten in 3 mm dünne Scheiben schneiden und die Teigkreise fächerförmig damit belegen. Mit Zimt-Zucker bestreuen, die Rumrosinen auf den Äpfeln verteilen. Im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad ca. 12 bis 15 Minuten backen. Inzwischen Marillenmarmelade in einem Topf erwärmen und die gebackenen Törtchen damit bestreichen.

Für die Apfel-Weißwein-Sauce Äpfel schälen, das Kernhaus entfernen. Die Äpfel in 2–3 cm große Stücke schneiden, mit den restlichen Zutaten ca. 10 Minuten in einem Topf kochen, Gewürznelken anschließend entfernen. Sauce mit Pürierstab fein pürieren, eventuell durch ein feines Sieb streichen. Törtchen jeweils in die Mitte des Tellers setzen und die Sauce angießen.