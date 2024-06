Folienkartoffeln mit geröstetem Gemüse

»Dieses Gericht ist ideal für die Grillsaison. Es lässt sich prima vorbereiten, man kann es kalt oder warm essen, und es passt zu Fleisch, Fisch und Würsten. Noch schöner: Es steht als vegetarische Speise auch wunderbar für sich allein.«

Zerstampfte Folienkartoffeln mit Paprika, Salat und Gremolata



Zutaten: Für 4 Personen 600 g mittelgroße Kartoffeln (geschält) Kartoffeln

½ TL Salz (5g) Salz

100 g geröstete Paprika (ohne Haut, aus dem Glas) Paprika

Für die Sauce

20 ml Olivenöl Öl

80 g Butter

50 g Zwiebel (geschält) Zwiebel

10 g Knoblauch (geschält) Knoblauch

100 g frische rote Paprika Paprika

½ TL Salz

½ TL mildes Paprikapulver (geräuchert) oder süßes Paprikapulver Paprikapulver

100 ml Gemüsebrühe oder Wasser Gemüsebrühe

100 ml Milch Für die Gremolata

20 g Pinienkerne

10 g Cornichons Gewürzgurke

10 g Kapern in Lake Kapern

50 g Parmesan (gerieben) Parmesan

½ Zitrone (Saft) Zitrone

Abrieb von ½ Zitrone

25 ml Pflanzenöl

50 ml Olivenöl

Zum Servieren

30 g Rucola Salat

30 g Babyspinat (oder anderer ­grüner Salat) Spinat

Ofen auf 200 Grad heizen. Kartoffeln salzen; wenn sie groß sind, halbieren, Paprika in breite Streifen schneiden. Backpapier auf Alufolie legen und Gemüse darin fest einpacken. In eine feuerfeste Form geben und für 75 Minuten in den Ofen stellen. Garprobe mit einer Gabel machen, die Kartoffeln sollen weich sein. (Auch auf dem Grill möglich: Das Päckchen dabei nicht direkt auf die Glut legen und etwa mit einer Schüssel bedecken.)

Im Topf Öl und Butter erhitzen. In feine Scheiben geschnittene Zwiebel, Knoblauch und frische Paprika bei geringer Hitze drei Minuten anschwitzen, mit Salz und Paprikapulver würzen, nach einer Minute Brühe und Milch angießen. Deckel auflegen und ca. fünf Minuten weichkochen. Pürieren und durch ein feines Sieb passieren.

Für die Gremolata die Pinienkerne anrösten, ab und zu umrühren. Gürkchen fein würfeln, Kapern kleinhacken. Alle Zutaten in einer kleinen Schüssel verrühren.

Gargut aus dem Ofen nehmen, Gemüse in eine Auflaufform (oder auf vier Teller) geben und mit einer Gabel grob zerdrücken. Paprikasauce darüber verteilen. Den gewaschenen Salat daraufsetzen und mit der Gremolata beträufeln. Warm servieren. (Bei der Grill-Variante: Die beträufelten Kartoffeln erst auskühlen lassen, sonst fällt der Salat nach einer Weile zusammen.)