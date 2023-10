Käse aus Kartoffeln

»Eingelegten Kürbis kann man gut auf Vorrat machen: In sterilen Schraubgläsern hält er etwa vier Monate. Kartoffelkäse dagegen ist eine schnelle Nummer – die beste Brotzeit, am liebsten zu knusprigem Bauernbrot. Auch Kräuter, Röstzwiebeln oder Paprikastücke kann man dazugeben.«

Kartoffelkäse mit süßsauer eingelegtem Kürbis

Zubereitungszeit 35 Back/Gesamtzeit 35 Schwierigkeit Rezept-Typ:

Kartoffel-Rezepte

Vegetarische Rezepte

Zutaten: Für 4 Personen Für den eingelegten Kürbis:

500 g Hokkaido-Kürbis Kürbis

1 Schalotte Rote Zwiebel, Zwiebel, Schalotte

1/2 Chilischote Chilischote, Chili

10 g frischer Bio-Ingwer Ingwer

125 ml Weißweinessig Essig

2 EL Zucker

5 Pfefferkörner Pfefferkörner, Pfeffer

3 Wacholderkörner Wacholder

1 Zweig Thymian Thymian 2 Nelken Nelke

1 Zweig Salbei

Für den Kartoffelkäse:

250 g Kartoffeln (mehlig-kochend) Kartoffel

80 g Butter

1 Prise Cayenne-Pfeffer Pfeffer, Cayenne

150 g Sauerrahm

Muskatnuss

Salz, Pfeffer

Kümmel (gemahlen) Kümmel

Kürbis waschen und trocken reiben, halbieren und das Kerngehäuse herausschaben. Mit Gemüsehobel oder Aufschnittmaschine entlang der Kürbisschnittfläche 2 Millimeter dicke Scheiben abschneiden. Für den Einlegefond die Schalotte schälen und in feine Ringe schneiden. Chilischote entkernen und in feine Ringe schneiden. Ingwer in 2 Millimeter schmale Scheiben schneiden. Essig, Salz, Zucker und die Gewürze sowie Ingwer und die Kräuter in einem halben Liter Wasser etwa 10 Minuten leicht köcheln lassen.

Die Kürbisscheiben in eine Schüssel geben und mit dem heißen Einlegefond übergießen. 10 Minuten zugedeckt ziehen lassen. Für den Kartoffelkäse Kartoffeln schälen und in gleich große Stücke schneiden. In Salzwasser weich kochen. Derweil die Butter in einem Topf zergehen lassen, bis sie eine braune Farbe annimmt. Zur Seite stellen und auskühlen lassen. Kochwasser von den Kartoffeln abgießen und sie etwa 5 Minuten ausdampfen lassen, dann mit einer Gabel zerdrücken. Mit den Gewürzen abschmecken, den Sauerrahm unterheben, ebenso die braune Butter. Mit Schnittlauchröllchen bestreuen. Eingelegten Kürbis dazu servieren.