Schmeckt wie frisch aus dem Garten

»Das schmeckt nach frisch aus dem Garten und ist eine über­raschende Art, Bohnen und Pesto auf den Tisch zu bringen. Wenn man die Kartoffeln längs mit dem Messer auffächert, garen sie leichter, nehmen den Geschmack besser an und sind schön zu portionieren.«

4 Kartoffeln à ca. 200 g

1 Knoblauchzehe

10 Rosmarinnadeln

Salz

Muskat

200 ml Sahne

500 g grüne Bohnen

50 ml Olivenöl

50 ml Gemüsebrühe
Für das Pesto

50 g Pinienkerne (oder Mandeln)

50 g Parmesan

50 g Basilikumblätter

100 ml Pflanzenöl

½ Knoblauchzehe

Salz

Pfeffer

Ofen auf 180 Grad vorheizen. Auflaufform mit Knoblauch ausreiben, fein gehackten Rosmarin darin verstreuen. Kartoffeln schälen, halbieren, auf die Schnittfläche legen und 10 bis 15 Mal von oben so einschneiden, dass sie auf der Unterseite zusammenbleiben. Dicht an dicht in die Form setzen. Kräftig salzen, Muskat darüberreiben, Sahne dazugeben, die Kartoffeln müssen nicht ganz bedeckt sein. Zirka 40 Minuten im Ofen backen, die Kartoffeln sollen weich und gebräunt sein. Stark gesalzenes Wasser zum Kochen bringen. Inzwischen die Bohnen putzen. Bohnen 4 bis 5 Minuten sprudelnd kochen, sie sollen noch Biss haben. Dann abgießen, sofort im Topf mit eiskaltem Wasser abschrecken und in einem Sieb abtropfen lassen.

Für das Pesto Pinienkerne anrösten, Parmesan in Würfel schneiden. Für die Dekoration etwas Basilikum, Parmesan und einige Pinienkerne aufbewahren. Alle Pesto-Zutaten in einem hohen Gefäß mit dem Zauberstab zu Mus verarbeiten. Fertig gegarte Kartoffeln aus dem Ofen nehmen und fünf Minuten ruhen lassen, die restliche Sahne wird dann aufgesaugt. Nun in eine große Pfanne 50 ml Olivenöl und 50 ml Gemüsebrühe (oder Wasser) geben, Bohnen darin rasch erhitzen, drei Viertel vom Pesto dazugeben, durchschwenken, mit Salz abschmecken. Auf jedem Teller zwei Kartoffelhälften anrichten, einen Klecks Pesto dazugeben, Bohnen danebenlegen und mit Pinienkernen, Parmesansplittern und zerzupftem Basilikum garnieren.