»Seinen Pfiff bekommt dieses Gericht durch die Zitrone. Bevor die Gäste zu uns ins Restaurant kommen, setzt sich die ganze Crew aus Küche und Service zum gemeinsamen Essen hin. Wenn es diese Tomaten gibt, sehe ich in den Gesichtern noch mehr gute Laune als sonst.«

Linguine mit geschmolzenen Tomaten und Zitrone



Zutaten: Für 4 Personen 1 Knoblauchzehe Knoblauch

100 ml Olivenöl Öl

600 g Kirschtomaten Tomate

1 Bund (80g) Basilikum Basilikum

500 g Linguine Linguine

40 g Pisatzien (geröstet) Pistazien 15 g Salz Salz

10 g Zucker Zucker

20 ml heller Aceto Balsamico Balsamico, Essig

20 ml Zitronensaft Zitrone

1 Bio-Zitrone (abgeriebene Schale) Zitrone

schwarzer Pfeffer Pfeffer

Den Knoblauch schälen und in feine Scheiben schneiden. In Olivenöl in einer Pfanne sachte erhitzen – er soll nicht braun werden. Die Kirsch­tomaten halbieren und zusammen mit Salz, Zucker und Balsamico dazugeben. Dann 15 bis 20 Minuten langsam schmelzen, die Tomaten sollten nicht zur Sauce verkocht werden. Zum Schluss den Zitronensaft, etwas Pfeffer und die Hälfte vom gezupften Basilikum in die Pfanne geben. Inzwischen die Linguine in reichlich Salzwasser bissfest kochen. Die Nudeln abgießen und ohne abzuschrecken zu den geschmolzenen Tomaten geben. Alles durchrühren und auf vier Tellern anrichten. Mit einer feinen Reibe die Schale der Zitrone darüber verteilen. Das restliche gezupfte Basilikum, grob gehackte Pistazien, etwas Pfeffer und etwas Olivenöl darauf­geben, nach Belieben auch Chili oder Kapern. Ohne Nudeln passen diese Tomaten als Vorspeise zu einer Burrata, auf eine Focaccia oder auf ein geröstetes Weißbrot, in diesem Fall sogar kalt serviert.