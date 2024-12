Entlich Weihnachten

»Damit die Ente innen wie außen auf den Punkt gelingt, wird bei niedriger Temperatur gestartet und noch mal hochgeschaltet, wenn das Fleisch gar ist. Dadurch knuspert die Haut schön langsam, ohne zu verbrennen.«



Zubereitungszeit 3,5 Back/Gesamtzeit 7 Schwierigkeit Rezept-Typ:

Enten-Rezepte

Weihnachtsmenü-Rezepte

Zutaten: Für 4 Personen 1 Ente (etwa 2,4 kg, küchenfertig) Ente

1/2 Zwiebel (1cm kleine Würfel) Zwiebel

1 Karotte (geschält, 1-cm-Würfel) Möhre

1 Knolle Sellerie (geschält, 1-cm-Würfel) Sellerie

1/2 Apfel (geschält, ohne Kern­gehäuse, 1-cm-Würfel) Apfel

1/2 Orange (geschält, 1-cm-Stücke) Orange

Salz, schwarzer Pfeffer (Mühle) Salz, Pfeffer

1/2 EL gerebelter Majoran Majoran

500 ml Hühnerbrühe

Für die Sauce

2 EL Tomatenmark

250 ml roter Portwein Portwein

60 ml Orangensaft

1/2 TL gerebelter Majoran Majoran

Salz, schwarzer Pfeffer (Mühle) Salz, Pfeffer

1 Prise Zucker

20 g kalte Butter Butter

1 EL Maisstärke (mit 1 EL Wasser angerührt) Maisstärke Für die Bratäpfel

4 Äpfel (Boskop / Cox Orange) Apfel

100 g Marzipan

60 g gemahlene Haselnuss- und Wahlnusskerne Haselnuss, Wahlnuss

2 EL Preiselbeerkompott (Glas) Preiselbeeren

1 Msp gemahlener Zimt Zimt

1 Msp Lebkuchengewürz

Abrieb einer Bio-Zitrone und einer Bio-Orange Zitrone, Orange

125 ml Rotwein

2 EL Honig

20 g Butter

Von der Ente Flügel abtrennen und Innereien herausnehmen. Mit kaltem Wasser ausspülen und trocken tupfen. Zwiebel, Karotte, Sellerie, Apfel und Orange in einer Schüssel mischen, mit Salz, Pfeffer und Majoran würzen, damit die Bauchhöhle der Ente füllen. Ente auch von außen rundum mit Salz, Pfeffer und Majoran würzen. Mit der Brust nach unten in einen Bräter legen, die Hälfte der Brühe angießen, auf mittlerer Schiene im vorgeheizten Ofen bei 170 Grad etwa 2 ½ Stunden braten (pro Kilo etwa 1 Stunde), dabei hin und wieder das Fett abgießen und die Ente mit einer Garnadel an den Keulen anstechen, damit überschüssiges Fett abfließen kann.

Wenn die Ente gar ist, Bräter aus dem Ofen nehmen. Bratenfond durch ein feines Sieb gießen, restliches Fett abschöpfen. Die Keulen der Ente abtrennen, Brustfilets entlang des Brustbeines von der Karkasse ablösen. Ententeile mit der Hautseite nach oben auf ein Backblech legen und mit ein wenig Hühnerbrühe untergießen. Beiseite stellen.

Für die Sauce Gemüsefüllung aus der Bauch­höhle und die zerkleinerte Entenkarkasse in den Bräter geben. Backrohr auf 220 Grad hochschalten. Alles im Ofen 20 Minuten bräunen lassen, Tomatenmark dazugeben, noch mal 10 Minuten rösten. Bräter aus dem Ofen nehmen, alles mit Portwein und Orangensaft ablöschen. Auf 170 Grad herunterschalten (für die Bratäpfel). Bräter mit rest­lichem Bratenfond auffüllen und Sauce auf dem Herd gut um die Hälfte einreduzieren lassen. Mit Majoran, Salz, Pfeffer und Zucker abschmecken. Sauce durch ein feines Sieb in einen Topf gießen und die kalte Butter unterrühren. Mit angerührter Maisstärke abbinden und warm halten.

Für die Bratäpfel das Kerngehäuse aus den Äpfeln entfernen. Marzipan, Nüsse, Preiselbeerkompott, Gewürze und Zitrusabrieb miteinander verrühren. Masse in einen Spritzbeutel geben und Äpfel damit füllen. Äpfel in eine Ofenform setzen, Rotwein angießen und die Äpfel im Ofen je nach Größe 15–20 Minuten braten. Gegen Ende Honig und Butter daraufgeben. Die vorbereiteten Enten­teile im Backrohr bei 190 Grad Oberhitze ca. 10 Minuten erwärmen. Entenstücke mit Sauce und Bratäpfeln servieren.