Pasta trifft Apfel

»Auf Berghütten in der Schweiz kann man diesem genialen Wintergericht begegnen. Eine raffinierte Makkaroni-Kreation, die ich mit einer knusprigen Mischung aus Bröseln und Nüssen bestreue. Wem Apfelmus hier zu speziell vorkommt, der kann auch grünen Salat dazu machen.«



Zubereitungszeit 60 Back/Gesamtzeit 90 Schwierigkeit Rezept-Typ:

Nudel-Rezepte

Kartoffel-Rezepte

Apfel-Rezepte

Zutaten: Für 4 Personen Für das Apfelmus



1 kg säuerliche Äpfel Apfel

100 ml Flüssigkeit (Apfelsaft oder Wasser)

ca. 50 g Zucker (nach Geschmack) Zucker

1 EL Zitronensaft Für die Makkaroni

Salz

500 g Kartoffeln (festkochend) Kartoffel

250 g kurze Makkaroni Makkaroni

2 Zwiebeln Zwiebel

2 Knoblauchzehen Knoblauch

1 EL Butter Butter

100 ml Kartoffelwasser

300 g Schlagsahne Sahne

150 g Gruyère (gerieben) Käse

schwarzer Pfeffer Pfeffer

1 TL Senf

½ Bio-Zitrone (Saft und abger. Schale) Zitrone

3 EL Walnusskerne (grob gehackt) Walnuss

50 g Semmelbrösel

½ Bund Schnittlauch Schnittlauch

Für das Apfelmus Äpfel waschen und mit Schale und Kerngehäuse in Stücke schneiden. Mit etwa 100 ml Flüssigkeit, Zucker und Zitronensaft zugedeckt ca. 20 Minuten köcheln lassen. Durch ein Sieb streichen, abkühlen lassen.

Für die Kartoffel-Makkaroni in einem großen Topf reichlich Salzwasser aufkochen. Kartoffeln schälen, waschen und in ca. 2 cm große Würfel schneiden. Kartoffeln knapp mit Wasser bedeckt 6–8 Minuten bissfest garen. Abgießen und dabei das Kochwasser auffangen. Nudeln in kochendem Salzwasser nach Packungsanleitung so garen, dass sie noch leichten Biss haben. Abgießen und abtropfen lassen.

Zwiebeln schälen, fein würfeln, Knoblauch abziehen, sehr fein hacken. Beides in 1 EL heißer Butter in einer Pfanne 3–4 Minuten goldgelb dünsten. Kartoffelwasser und Sahne zugeben, etwas einköcheln lassen. Mix vom Herd nehmen, Käse unterrühren. Mit Salz, Pfeffer, Senf, Zitronensaft und -schale würzen. Separat Nüsse und Brösel nacheinander rösten, Brösel leicht salzen. Nüsse und Brösel mischen, etwas abkühlen lassen. Schnittlauch fein schneiden. Kartoffeln und Nudeln zur Käse-Sahne-Mischung geben. Erhitzen (nicht kochen!) und abschmecken. Schnittlauch untermischen. Kartoffel-Makkaroni auf Teller verteilen, mit Nussmischung bestreuen und mit Apfelmus genießen.