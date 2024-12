Gratinierte Kartoffelträume

»Wenn uns die kalten Tage zusetzen, ist dieser Kartoffelauflauf aus Frankreich eine wunderbare Nervennahrung – am besten mit einem Glas gutem Rotwein.«

Zubereitungszeit 75 Gesamtzeit 105 Schwierigkeit Rezept-Typ:

Kartoffel-Rezepte

Zutaten: Für 4 Personen 1 kg Kartoffeln Kartoffel

2 Zwiebeln Zwiebel

1 Knoblauchzehe Knoblauch

2 EL Rapsöl Öl

2 Karotten Möhre

75 g Speck (durchwachsen) Speck

500 g Hackfleisch

2 EL Tomatenmark

Salz

grober schwarzer Pfeffer 1 TL Zucker

200 ml Rotwein Wein

1 Lorbeerblatt

250 ml Milch

80 g Butter

etwas Muskatnuss Muskatnuss

½ Bund Thymian

½ Bio-Orange (Abrieb) Orange

30 g würziger Käse (etwa Comté oder Gruyère, gerieben) Käse

4 EL Semmelbrösel

Kartoffeln waschen, schälen und in Salzwasser weich garen. Währenddessen Zwiebeln und Knoblauch abziehen und in feine Würfel schneiden. Öl in einer Pfanne mit hohem Rand erhitzen. Karotten und Speck in feine Würfel schneiden und im heißen Öl leicht anbraten. Zwiebeln und Knoblauch dazugeben und glasig andünsten. Hackfleisch dazugeben und kräftig mit anbraten. Tomatenmark unterrühren und mit anrösten. Mit Salz, Pfeffer und Zucker würzen. Rotwein und Lorbeer dazugeben und alles langsam einköcheln lassen (mindestens 20 Minuten). Kartoffeln abgießen und im heißen Topf ausdampfen lassen. Backofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Milch und 50 g Butter in einem Topf erhitzen. Die Milch-Butter-Mischung zu den Kartoffeln geben und alles fein zerstampfen. Püree mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss abschmecken. Thymian hacken, Orangenzeste reiben und beides unter die Hackfleischsauce mischen. Eine Auflaufform mit Butter ausstreichen. Hackmischung einfüllen und in der Form glattstreichen. Kartoffel­püree darübergeben und ebenfalls glattstreichen. Den geriebenen Käse mit den Semmelbröseln mischen und mit der übrigen Butter (in Flocken) auf dem Kartoffelpüree verteilen. Den Auflauf auf der mittleren Schiene im Backofen etwa 10 bis 15 Minuten goldbraun gratinieren. Auflauf mit Salat servieren.