Leise Erinnerung an den Sommer

»Dieses elegante Herbstgericht erinnert mit seiner Fruchtigkeit an wärmere Tage. Es ist nicht nur leicht, sondern auch leicht in der Zubereitung. Dazu passt ein Weißwein mit ein wenig Restsüße.«

Chicorée mit Orange und Comté

Zubereitungszeit 30 Gesamtzeit 50 Schwierigkeit Rezept-Typ:

Herbst-Rezepte

Zutaten: Für 4 Personen 2 unbehandelte Orangen Orange

200 g Comté (oder ein anderer würziger Hartkäse) Hartkäse, Käse

3 EL Olivenöl

4 Chicoree-Sprossen (mittlerer Größe) Chicorée

Salz, Pfeffer, Zucker 8 Scheiben durchwachsener Kochschinken Schinken

4 EL Semmelbrösen (oder Panko) Semmelbrösel, Paniermehl

50 g Butter

1 Bund Schnittlauch

Den Backofen auf 200 Grad vorheizen. Die Orangen auspressen, den Saft auffangen und den Käse reiben. Das Olivenöl in eine Pfanne geben und erhitzen. Die Chicorée-Sprossen halbieren, mit der Schnittseite nach unten in die heiße Pfanne legen und kräftig anbraten. Die Hälften wenden und mit Salz und Pfeffer würzen. Eine Bodendecke Orangensaft angießen und den Chicoree darin schmoren lassen. Wenn der Orangensaft einreduziert ist, etwas Zucker auf die Chicoree-Hälften streuen. Die Hälften wieder auf die Schnitt-seite wenden und karamellisieren. Den Chicoree aus der Pfanne nehmen, mit den Schinkenscheiben umwickeln und dicht aneinander in eine Auflaufform geben. Mit geriebenem Käse bestreuen und in den Ofen schieben. Sobald der Käse zerläuft, alles mit Semmelbröseln bedecken und übergrillen, bis die Semmelbrösel leicht gebräunt sind. Während der Chicoree im Ofen ist, kann eine Orangensauce hergestellt werden: Kalte Butter in kleine Würfel schneiden. Den restlichen Orangensaft in die Pfanne geben und aufkochen, sodass sich das auf dem Pfannenboden verbliebene Karamell löst. Butterstückchen nach und nach in die heiße, aber nicht mehr kochende Flüssigkeit einrühren und die Sauce mit Salz und Pfeffer würzen. Zum Schluss etwas Orangenabrieb dazugeben. Den Schnittlauch in Röllchen schneiden und vor dem Servieren den überbackenen Chicoree damit bestreuen. Mit Orangensauce und Baguette genießen.