Miso + Parmesan = Umamiexplosion

»Hier treffen sich zwei Nationen, in deren Küche Nudeln eine große Rolle spielen: Italien und Japan. Mit Olivenöl und Butter, Sojasauce und Basilikum, Miso und Parmesan vereinigen sich die Aromawelten. Ihr geballtes Umami spendet Trost in der dunklen und kalten Jahreszeit.«

Pasta mit Miso und Parmesan

Zubereitungszeit 30 Gesamtzeit 20 Schwierigkeit Rezept-Typ:

Winter-Rezepte

Nudel-Rezepte

Zutaten: Für 4 Personen 50 ml Olivenöl Öl

100 g Butter

2-3 Knoblauchzehen (20g) Knoblauch

1 Frühlingszwiebel (20g) Frühlingszwiebel

1 Chilischote (getrocknet) Chili

400 g Linguine Pasta

Salz 60 g Misopaste Miso

100 ml Sojasauche (salzarm) Sojasauce

200 ml Nudelwasser

Muskatnuss (gerieben) Muskatnuss

1/3 Bund Schnittlauch

1/3 Bund Basilikum

60 g Parmesan Käse

Öl und Butter in einer großen Pfanne erhitzen. Knoblauch in sehr feine, Frühlingszwiebel in feine Ringe schneiden, Chilischote hacken. Zusammen im Fett langsam schaumig rühren, leicht Farbe annehmen lassen. Pasta in reichlich gesalzenem Wasser al dente kochen. Misopaste, Sojasauce und 200 ml vom heißen Nudelwasser in einem Schüsselchen gut glatt rühren, in die Pfanne gießen und die Sauce 2 Minuten durchkochen. Mit wenig Muskatnuss würzen. Fertige Pasta abgießen (nicht abschrecken!), die Hälfte davon in die Sauce geben, vermengen, dann die andere Hälfte dazugeben, so lässt sich alles leichter mischen. Kurz ziehen lassen. Pasta auf vorgewärmte Teller verteilen, mit Kräutern und Parmesan bestreut servieren.