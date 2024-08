Reisfleisch bleibt Reisfleisch

Reisfleisch mit frischer Paprika

»Das Reisfleisch stammt ursprünglich aus der Wiener Küche. Meine Vari­ante mit frischer Paprika macht das Gericht etwas leichter. Eine sehr ­spannende Variante wäre auch die mit Fisch, etwa Hecht, Stör oder Zander, statt des Kalbfleischs – eine Annäherung an die spanische Paella.«

Zutaten: Für 4 Personen 4 rote Paprikaschoten Paprika

150 g Zwiebeln (fein geschnitten) Zwiebel

2 Knoblauchzehen (fein geschnitten) Knoblauch

1 EL Pflanzenöl Öl

700 ml Gemüsefond (oder Wasser) Fond

600 g ausgelöste Kalbsschulter Kalbsschulter

30 g Butterschmalz Butterschmalz

1 EL Tomatenmark Tomatenmark

1 EL Paprikapulver (edelsüß) Paprikapulver

ca. 4 EL Rotwein- oder Himbeeressig Rotweinessig

je 1/2 EL Majoran und Kümmel (gemahlen) Majoran



1 Lorbeerblatt Lorbeerblatt

Salz Salz

schwarzer Pfeffer Pfeffer

350 g Langkornreis (gekocht) Reis

1 EL gehackte Petersilie Petersilie

50 g Parmesan (gerieben) Parmesan

Zuerst den Paprikafond zubereiten: Paprikaschoten halbieren, die Kerne entfernen. 3 Paprikahälften in 0,5 cm kleine Würfel schneiden und zur Seite stellen. Die restlichen Paprikahälften in größere Stücke schneiden und mit der Hälfte der bereits geschnittenen Zwiebel und des Knoblauchs im Pflanzenöl anschwitzen. Mit 700 ml Gemüsefond auffüllen und ­alles in ca. 10 Minuten weich kochen. Mit dem Pürierstab fein mixen und durch ein feinmaschiges Sieb gießen. Paprikafond zur Seite stellen.

Kalbsschulter in 2,5 cm große Würfel schneiden. Ofen auf 180 Grad Umluft vorheizen. In einem Bräter Butter­schmalz erwärmen, übrige geschnittene Zwiebel und Knoblauch sowie die kleinen Paprikawürfel darin anbraten. Kalbfleischwürfel dazugeben und mitanbraten, Tomatenmark und Paprikapulver kurz mitrösten. Mit dem Essig ablöschen und mit dem vorbereiteten Pa­prikafond aufgießen, Gewürze dazugeben. Zugedeckt im Ofen 30 Minuten garen. Aus dem Ofen nehmen, den gekochten Reis unterrühren und das Reisfleisch für weitere 10 Minuten in den Ofen geben, eventuell ca. 250 ml Gemüsefond nachgießen. Vor dem Servieren alles gut durchrühren und noch mal abschmecken. Mit Petersilie und geriebenem Parmesan bestreuen.