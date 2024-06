Kohlrabi trifft auf Gänseblümchen

»Eine herrliche Vorspeise oder auch Ergänzung zur Brotzeit. Bei der Auswahl der Kräuter sind keine Grenzen gesetzt. Alles, was saisonal wächst und blüht – auch Gänseblümchen –, eignet sich sehr gut. Statt Schafsquark kann man auch normalen Quark verwenden.«

Eingemachter junger Kohlrabi mit Schafsquarknocken



Zubereitungszeit 40 Kühlzeit 30 Schwierigkeit Rezept-Typ:

Vegetarische Rezepte

Brotzeit-Rezepte

Kohl-Rezepte

Zutaten: Für 4 Personen 200 g Toastbrot (ohne Rinde) Brot

70 g Butter (zimmerwarm) Butter

3 Eigelb Eier

250 g Schafsquark Quark

1 Bio-Zitrone Zitrone

Salz

Muskatnuss

3 junge Kohlrabi Kohlrabi

1 Bio-Limette Limette

2 EL Butter

2 Schalotten (klein geschnitten) Schalotten 1 EL glattes Mehl Mehl

250 ml Gemüsebrühe Brühe

125 g Schlagsahne Sahne

Salz

Pfeffer

Cayennepfeffer Pfeffer

1 EL Senf

1 Zweig Estragon

1 Zweig Kerbel

1 Zweig Melisse

Für die Schafsquarknocken Toastbrot in Würfel schneiden (ca. 1 cm). Butter und Eigelbe mit dem Handmixer in einer Schüssel schaumig rühren. Den Schafsquark und die Toastbrotwürfel untermengen. Mit dem Abrieb von einer halben Zitrone, Salz und geriebener Muskatnuss abschmecken. Die Masse im Kühlschrank 30 Minuten ziehen lassen.

Inzwischen die Kohlrabi schälen und in 3 mm dicke Streifen schneiden. Limettenschale abreiben und den Saft auspressen. Butter in einem Topf aufschäumen. Schalotten darin anschwitzen. Mehl dazugeben und kurz mitschwitzen. Mit der Gemüsebrühe ablöschen, Mix 2 Minuten köcheln lassen. Kohlrabistreifen, Limettenabrieb und Limettensaft dazugeben, Sahne angießen. Mit Salz, Pfeffer, Cayennepfeffer und Senf würzen. Den Kohlrabi in 2–3 Minuten weich dünsten.

Mithilfe von zwei Esslöffeln aus der Quarkmasse ­Nocken formen und diese in Salzwasser ca. 10 Minuten leicht köcheln lassen. Herausheben und auf ­Küchenpapier abtropfen lassen. Kräuter waschen, abzupfen, fein schneiden und unter den Kohlrabi mischen. Kohlrabi anrichten, die Nocken daraufsetzen.