»Piroggen sind variantenreich. Diese Frühlingspiroggen werden vor dem Servieren in Bärlauchbutter geschwenkt. Wem Bärlauch zu intensiv ist, der kann stattdessen gebräunte Zwiebelwürfelchen oder gebratenen Speck nehmen.«

Zubereitungszeit 90 Back/Gesamtzeit 110 Schwierigkeit Rezept-Typ:

Frühlingsrezepte

Zutaten: Für 4 Personen Für den Teig:

300 g Mehl

1 TL Salz

120 ml Wasser

1 EL Rapsöl

1 Ei

etwas Mehl für die Arbeitsfläche Mehl Für die Füllung:

400 g Kartoffeln (mehligkochend) Kartoffel

175 g Speisequark (20 % Fett) Quark

2 Stangen jungen Lauch Lauch

2 EL Olivenöl

1 Bund Bärlauch

Salz

grober schwarzer Pfeffer Pfeffer

80 g Butter



Für den Teig Mehl und 1 TL Salz in einer Rührschüssel mischen. Wasser, Öl und Ei verquirlen, zugeben und alles zu einem glatten Teig kneten. Aus diesem eine Kugel formen und zugedeckt 20 Minuten ruhen lassen.

Für die Füllung Quark in einem Sieb abtropfen lassen. Kartoffeln waschen und in Wasser weich garen. Lauch fein schneiden und in Öl glasig dünsten. Bärlauch waschen und trocknen. Kartoffeln abgießen, kurz abkühlen lassen, Schalen abziehen. Dann Kartoffeln durch eine Presse in eine Schüssel drücken oder mit einer Gabel zerdrücken. Quark, Lauch, Salz und Pfeffer unter die Kartoffelmasse rühren und abschmecken. Den Teig auf wenig Mehl dünn ausrollen und daraus Kreise (8 bis 10 cm groß) ausstechen. Die Füllung gehäuft auf den Teigkreisen verteilen, Teigkreise zuklappen und Ränder mit einer Gabel oder den Fingern fest zusammenpressen.

Salzwasser im Topf aufkochen, Piroggen portions-weise in leicht siedendem Salzwasser garen, bis sie an die Wasseroberfläche steigen. Teigtaschen herausheben und abtropfen lassen. Nebenbei Bärlauchblätter ohne Stiele grob schneiden. Heiße Piroggen anschließend in einer Pfanne mit zerlassener, angebräunter Butter schwenken, Salz und Bärlauchblätter hinzu-fügen, nochmals erhitzen, durchschwenken, servieren.